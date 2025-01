Fährt Gut-Behrami zum ersten Saisonsieg? Der Riesenslalom am Kronplatz live ab 10.30 Uhr

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 18. Januar 2025 in Wengen. Die Schweizer feiern einen Doppelsieg, Franjo von Allmen wird Zweiter.

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 18. Januar 2025 in Wengen. Die Schweizer feiern einen Doppelsieg, Franjo von Allmen wird Zweiter.

Dramatisches Ende bei Duell der Super-Quarterbacks – alle NFL-Halbfinalisten stehen fest

Die Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills komplettieren in der NFL die Playoff-Halbfinals. Die Eagles bezwingen die Los Angeles Rams, die Bills die Baltimore Ravens.

Die Philadelphia Eagles bekommen es am nächsten Sonntag nach dem 28:22 gegen die Los Angeles Rams mit den überraschenden Washington Commanders zu tun und haben damit die Möglichkeit, zwei Jahre nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs erneut in den Final einzuziehen, der am 9. Februar in New Orleans stattfindet.