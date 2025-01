Am Kronplatz fährt Lara Gut-Behrami im Riesenslalom auf das Podest. Bild: keystone

Nächster Podestplatz für Gut-Behrami – nur Robinson ist am Kronplatz schneller

Lara Gut-Behrami steigt beim Riesenslalom am Kronplatz zum 95. Mal auf ein Weltcup-Podest. Die Tessinerin muss sich einzig der Neuseeländerin Alice Robinson geschlagen geben.

Für die Tessinerin ist es der erste Podestplatz in der Basisdisziplin in dieser Saison. Ihre beste Klassierung in diesem Winter war ein 6. Platz in Kranjska Gora. Ihre aufsteigende Form bewies die beste Riesenslalom-Fahrerin des vergangenen Winters vor allem im ersten Lauf. Nur aufgrund des nicht optimalen Schlussteils ging sie nicht als Halbzeit-Führende in die Entscheidung. Im zweiten Lauf konnte sie mit der siebtbesten Zeit nicht ganz an ihre Leistung vom Vormittag anknüpfen.

Die Podiumsfahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Anders als Federica Brignone und Sara Hector kam Gut-Behrami jedoch ins Ziel. Die Italienerin, die im ersten Lauf bestechend gefahren war, schied ebenso aus wie die Disziplinen-Führende aus Schweden, die nach halbem Pensum im 3. Rang klassiert gewesen war.

Der Ausfall von Federica Brignone. Video: SRF

Alice Robinson machte dank Laufbestzeit einen Sprung von Platz 5 an die Spitze. Sie nahm Lara Gut-Behrami, die im Vorjahr an gleicher Stätte noch überlegen gesiegt hatte, in der Endabrechnung 56 Hundertstel ab. Es war der vierte Weltcupsieg für die Neuseeländerin.

Die Siegesfahrt von Alice Robinson. Video: SRF

Das Podest komplettierte Paula Moltzan, die ihrerseits mit der zweitbesten Laufzeit sieben Plätze gutmachte und erstmals in ihrer Karriere auf ein Riesenslalom-Podest fuhr.

Als zweitbeste Schweizerin klassierte sich Camille Rast im 9. Rang. Bei Halbzeit lag die Walliserin noch auf Platz 7 und mit lediglich drei Zehnteln Rückstand auf das Podest in Tuchfühlung zur Spitze. Wendy Holdener fuhr im fünften Riesenslalom der Saison zum fünften Mal in die Punkte. Die Schwyzerin verpasste mit Platz 15 aber erneut ihr erstes Top-10-Resultat.

Zum vierten Mal im Weltcup punktete Vanessa Kasper. Die Führende der Europacup-Riesenslalom-Wertung, die nicht mehr zum Swiss-Ski-Kader gehört, fuhr auf Platz 27. In der Entscheidung fiel die 28-jährige Bündnerin noch um vier Ränge zurück. Letztmals hatte sie vor drei Jahren Weltcuppunkte geholt - ebenfalls am Kronplatz. (riz/sda)