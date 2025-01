Gut-Behrami muss eine Aufholjagd starten: Diese Fahrerinnen kämpfen um den Gesamtweltcup

Kelce führt die Chiefs in die nächste Runde – grosse Enttäuschung für Detroit

Die Kansas City Chiefs sind noch einen Sieg von der neuerlichen Teilnahme am Super Bowl entfernt. Der Titelverteidiger setzt sich in den NFL-Playoffs im Viertelfinal gegen die Houston Texans 23:14 durch.

Die Kansas City Chiefs profitierten in ihrem ersten Playoff-Spiel der Saison von einem starken Auftritt von Travis Kelce. Der Partner von Pop-Ikone Taylor Swift verbuchte einen Touchdown und kam zum neunten Mal in seiner Karriere auf mindestens 100 Yards Raumgewinn in einem Playoff-Spiel. Das hat kein anderer Football-Profi in der Geschichte der NFL geschafft.