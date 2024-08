Champions League live: Galatasaray – YB – Playoff-Rückspiel im Ticker

Liveticker

In Galatasarays Hexenkessel – ein Unentschieden reicht YB für die Champions League

Mehr «Sport»

Im Hinspiel bewiesen die Young Boys Moral. Obwohl Michy Batshuayi nach seiner Einwechslung innert sechs Minuten auf 2:2 stellte und Galatasaray Istanbul so wieder zurück ins Spiel brachte, setzten sich die Berner am Ende doch noch durch. Filip Ugrinic verwandelte einen Handelfmeter in der 86. Minute zum 3:2-Endstand. Vor der Pause hatte Joël Monteiro zweimal für die Gastgeber getroffen.

Trotz des Vorsprungs ist es alles andere als eine einfache Ausgangslage für das Team von Trainer Patrick Rahmen. Galatasaray geht als klarer Favorit ins Rückspiel – obwohl YB am letzten Mittwoch gewinnen konnte, wäre ein Weiterkommen nach wie vor eine Überraschung. Zumal der Ali Sami Yen Spor Kompleksi ein echter Hexenkessel ist. Auch heute dürfte das fast 54'000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassende Stadion voll sein – bis auf den Gästesektor, der mit rund 250 YB-Fans besetzt sein wird. Eigentlich hätten 2600 Personen Platz.

Positiv stimmt jedoch, dass YB seit 2018 in acht Spielen in den Champions-League-Playoffs ungeschlagen ist. Die Gegner waren aber nie so hochkarätig besetzt wie der türkische Meister, der Spieler wie Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakiem Ziyech oder auch Batshuayi in seinen Reihen hat. Sowohl die Berner als auch Galatasaray hatten am vergangenen Wochenende spielfrei und konnten sich voll auf das Rückspiel der Champions-League-Playoffs konzentrieren.

Um die Teilnahme an der Ligaphase der Königsklasse zu erreichen, muss YB gegen das Ensemble der alternden Stars mindestens ein Unentschieden erreichen oder sich in einem allfälligen Penaltyschiessen durchsetzen. Ob dies gelingt, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker.