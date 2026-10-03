Liveticker
Baechler vergibt die nächste Chance – noch keine Tore in Zürich + Biel gleicht aus
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin
- In der Eishockey-Meisterschaft der National League stehen am Samstag fünf Partien an. Lausanne versucht als achtes Team, den ZSC Lions die erste Saisonniederlage zuzufügen.
- Die Zürcher streben ab 19.45 Uhr vor Heimpublikum im achten Spiel den achten Sieg an. Zum Startrekord, den Davos in der vergangenen Saison und Genève-Servette 2012/13 aufstellten, fehlen noch zwei Erfolge.
- Der HCD reist derweil zum EHC Biel und könnte derweil nach einem misslungenen Saisonstart den vierten Sieg hintereinander feiern. Biel konnte nur eine der letzten fünf Partien für sich entscheiden.
- Die weiteren Spiele heute Abend sind: Fribourg gegen Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona gegen Bern und die SCL Tigers gegen Kloten.
- Alle Partien starten um 19.45 Uhr und können live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.
Mehr Eishockey: