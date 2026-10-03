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National League: ZSC gegen Lausanne und Biel gegen Davos live im Ticker

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Baechler vergibt die nächste Chance – noch keine Tore in Zürich + Biel gleicht aus

03.10.2026, 18:4503.10.2026, 20:02

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin

  • In der Eishockey-Meisterschaft der National League stehen am Samstag fünf Partien an. Lausanne versucht als achtes Team, den ZSC Lions die erste Saisonniederlage zuzufügen.
  • Die Zürcher streben ab 19.45 Uhr vor Heimpublikum im achten Spiel den achten Sieg an. Zum Startrekord, den Davos in der vergangenen Saison und Genève-Servette 2012/13 aufstellten, fehlen noch zwei Erfolge.
  • Der HCD reist derweil zum EHC Biel und könnte derweil nach einem misslungenen Saisonstart den vierten Sieg hintereinander feiern. Biel konnte nur eine der letzten fünf Partien für sich entscheiden.
  • Die weiteren Spiele heute Abend sind: Fribourg gegen Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona gegen Bern und die SCL Tigers gegen Kloten.
  • Alle Partien starten um 19.45 Uhr und können live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
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