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Frankreich und Italien trennen sich unentschieden – Belgien gewinnt

epa13277781 Michael Olise of France (2-R) celebrates scoring the 1-0 goal during the UEFA Nations League match between France and Italy in Saint-Denis, France, 02 October 2026. EPA/MOHAMMED BADRA
Michael Olise schiesst die Franzosen gegen Italien mit einem Traumtor in Führung.Bild: keystone

Zidanes erster Punktverlust: Frankreich und Italien trennen sich unentschieden

Frankreich und Italien trennen sich in der Nations League 1:1. Für Zinédine Zidane bedeutet das Remis den ersten Punktverlust als Trainer der Grande Nation.
02.10.2026, 23:0202.10.2026, 23:02

Am Schauplatz des WM-Finals von 1998, bei dem sich Zinédine Zidane mit zwei Toren gegen Brasilien zum Nationalhelden Frankreichs gemacht hatte, ging der Nationaltrainer der Equipe Tricolore zum ersten Mal im neuen Amt nicht als Gewinner vom Platz. Nach knappen Siegen in der Türkei und Belgien kam Frankreich im ersten Heimspiel von Zidane und ausgerechnet gegen Italien nicht über ein 1:1 hinaus.

Bastoni nutzt Fehler von Da Cunha

Michael Olise brachte die überlegenen Franzosen im Stade de France zehn Minuten nach der Pause verdient in Führung. Der Münchner traf nach einer unkonventionellen Freistossvariante mit Rayan Cherki exakt ins hohe rechte Toreck. Ein individueller Fehler von Lucas da Cunha in dessen zweitem Länderspiel kostete Frankreich jedoch den Sieg. Alessandro Bastoni war der Nutzniesser und überwand Mike Maignan rund 20 Minuten vor dem Ende.

Alles in allem geht das Unentschieden in Saint-Denis in Ordnung. Die Franzosen hatten mehrheitlich den Ball und erarbeiteten sich auch ein Chancenplus, sie scheiterten aber gleich mehrfach am herausragenden Gianluigi Donnarumma. Die Italiener ihrerseits sorgten mit schnellen Gegenstössen immer wieder für Gefahr.

De Bruyne und Lukaku schiessen die Türkei ab

Immer dünner wird die Luft derweil für den türkischen Trainer Vincenzo Montella. Der Italiener, der sich nach dem blamablen Vorrunden-Aus an der WM überraschend im Amt halten konnte, bezog mit seinem Team die dritte Niederlage im dritten Nations-League-Spiel. In Lüttich unterlagen die Türken den von Mark van Bommel trainierten Belgiern mit 0:3.

Für den Unterschied in einer wilden Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten sorgte Kevin de Bruyne. Der 35-Jährige von Napoli traf in der 10. Minute nach einer schönen Einzelleistung und doppelte in der 55. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss nach. Romelu Lukaku sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende mit seinem 94. Länderspieltor für den Schlusspunkt.

Am Montag gastiert Belgien in Frankreich, Vincenzo Montella reist mit der Türkei in seine Heimat. (car/sda)

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