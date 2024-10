Der SCB kann Meister werden – die Logik eines unlogischen Spiels

Die ZSC Lions gewinnen in der Verlängerung 4:3. Ein Spiel voller verrückter Wendungen und am Ende ist klar, warum die ZSC Lions Meister geworden sind und warum der SC Bern im nächsten Frühjahr Meister werden kann.

Die Logik ist die Kunst der vernünftigen Schlussfolgerung. So gesehen ist der Sieg der ZSC Lions unlogisch: Der SCB dominiert im Zürcher Hockeytempel mit 43:32 Torschüssen, kassiert ein Offside-Tor trotz «Coaches Challenge», weil die Bildauflösung die alles entscheidende Szene nicht sichtbar machen kann (kein Fehler der Schiris also), vergibt in Unterzahl die bisher grösste Torchance der Saison und kassiert am Ende in der siebten Überzeit des Herbstes (Verlängerung oder Penaltys) die siebte Niederlage.