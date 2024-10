Nico Hischier ist nicht zu bremsen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Devils siegen wieder – alle Schweizer punkten und Hischier ist Liga-Toptorschütze

New Jersey – Anaheim 6:2

Nico Hischier, 1 Tor, 3 Schüsse, 19:10 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 1 Strafe, 1 Check, 16:26 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Assists, 2 Schüsse, 1 Block, 22:27 TOI​

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie haben die New Jersey Devils endlich wieder einen Sieg feiern können. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang in der Nacht auf Montag zuhause die Anaheim Ducks mit 6:2.

Alle drei Schweizer spielten dabei prägende Rollen und wurden mit Skorerpunkten belohnt. Im Mitteldrittel drehte New Jersey einen 0:1-Rückstand mit vier Toren. Beim 1:1 von Jack Hughes gab Timo Meier den letzten Pass.

Jonas Siegenthaler, der einmal mehr insbesondere defensiv zu überzeugen wusste, hatte beim 2:1 durch Stefan Noesen und beim 4:1 durch Paul Cotter seinen Stock im Spiel.

Und zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Nico Hischier mit einem Solo-Effort nach einem wunderbaren langen Pasas von Dougie Hamilton bereits für die frühe Vorentscheidung.

Mit seinem bereits neunten Tor in dieser Saison hat der Walliser die Führung in der NHL-Torschützenliste übernommen. Allerdings haben Hischier und die Devils auch bereits die meisten Spiele absolviert. Dennoch unterstrich der Devils-Captain damit einmal mehr seine gute Frühform.

Dank dieser zwei Punkte verhindert New Jersey, in der Tabelle noch weiter abzurutschen. Aktuell führt New Jersey die Metropolitan Division gar wieder an. Allerdings haben die Teams direkt dahinter vier oder fünf Spiele weniger auf dem Konto.

