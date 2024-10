Toronto stoppt die Siegesserie von Winnipeg. Bild: keystone

Niederreiter muss mit Winnipeg erstmals als Verlierer vom Eis – Kurashev und Suter treffen

Winnipeg – Toronto 4:6

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 3 Checks, 15:07 TOI

Die Winnipeg Jets müssen in der NHL nach acht Siegen ihre erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Das Team mit Nino Niederreiter verliert ihr Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs 4:6.

Bereits zum sechsten Mal in Folge gewinnen die Maple Leafs gegen die Jets. Die vorangegangenen fünf Siege hatte Toronto verteilt auf die letzten drei Saisons errungen. Der letzte Erfolg der Jets ist mittlerweile fast drei Jahre her. Mit der Niederlage verpassten es die Jets, sich die Möglichkeit, auf ein Stück NHL-Geschichte zu wahren.

Mit einem erneuten Sieg wären sie nur noch einen Erfolg vom Liga-Bestwert entfernt gewesen. Mit zehn Siegen in die Saison gestartet waren vor 21 Jahren ausgerechnet die Toronto Maple Leafs. 13 Jahre später legten die Buffalo Sabres im Laufe der Regular Season die gleiche Serie hin. Dass es nichts werden würde mit der Fortsetzung der Erfolgsserie, zeichnete sich früh ab. Die Maple Leafs bauten ihre Führung mit zwei Toren in den ersten dreieinhalb Minuten des zweiten Drittels auf 4:0 aus.

Die Jets vermochten im dritten Abschnitt zwar noch auf 4:5 zu verkürzen, doch der Kanadier John Tavares knickte die Hoffnung 25 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Schuss ins leere Tor, seinem dritten Treffer an diesem Abend, endgültig. Drei Skorerpunkte liessen sich bei den Maple Leafs auch Tavares' Landsmann William Nylander und der Amerikaner Max Pacioretty gutschreiben. Niederreiter, der in den letzten vier Partien stets an Toren beteiligt war, erzielte in diesem Spiel keinen Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Nashville 3:2

Janis Moser, 2 Checks, 4 Strafminuten, 20:25 TOI

Roman Josi, 6 Schüsse, 1 Check, 28:22 TOI

Janis Moser entschied das Schweizer Verteidiger-Duell gegen Roman Josi für sich. Die Tampa Bay Lightning bezwangen die Nashville Predators 3:2 nach Verlängerung. Für die Entscheidung zugunsten des Teams aus Florida sorgte der Kanadier Nick Paul nach gut drei Minuten der zusätzlichen Spielzeit.

Die Predators, die sich nach Niederlagen in den ersten fünf Partien der Saison gefangen hatten, verloren erstmals wieder nach drei Siegen. Beide Schweizer konnten in diesem Spiel keine Skorerpunkte sammeln. Mit über 28 Minuten Eiszeit war kein Feldspieler so lange im Einsatz wie Roman Josi.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Colorado – Chicago 2:5

Philipp Kurashev, 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 18:01 TOI

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Philipp Kurashev. Der Berner eröffnete beim 5:2 der Chicago Blackhawks bei den Colorado Avalanche mit seinem zweiten Treffer in der laufenden Meisterschaft nach knapp neun Minuten im ersten Drittel im Powerplay den Torreigen.

Spieler des Spiels für Chicago war Ryan Donato welcher sich zwei Tore und einen Assist verbuchen liess. Die Blackhawks siegten erstmals wieder nach vier Niederlagen, für die Avalanche endete eine Serie von fünf gewonnenen Spielen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Carolina

Pius Suter, 1 Tor, 4 Schüsse, 2 Strafminuten, 11:28 TOI

Nach vier Siegen in Serie mussten die Vancouver Canucks und Pius Suter wieder einmal als Verlierer vom Eis gehen. Das Team mit dem Zürcher Stürmer musste sich in der heimischen Arena den ebenfalls formstarken Carolina Hurricanes 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Suter sorgte mit seinem zweiten Saisontor drei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit dafür, dass die Hurricanes nach 3:1-Führung nachsitzen mussten. Der Finne Sebastian Aho benötigte dann aber nur 46 Sekunden, um die Entscheidung herbeizuführen. (riz/sda)