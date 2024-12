Liveticker

Harter Gegner für Lugano – was liegt bei Legia Warschau drin?

St.Gallen und Lugano sind heute in der 5. Runde der Conference League gefordert. Die Ostschweizer streben ab 21.00 Uhr gegen Vitoria Guimarães aus Portugal Punktezuwachs an. Zwei Spieltage vor Schluss belegt der FCSG Platz 25 – die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Auf Kurs ist der FC Lugano. Die Tessiner liegen im 8. Rang, der als letzter direkt für die Achtelfinals berechtigt. In der vorletzten Runde gastiert der Tabellenführer der Super League in Warschau zum Spitzenspiel. Die Polen sind in der Conference League makellos und haben noch keinen Gegentreffer erhalten. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

