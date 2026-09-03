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Super League: FC Basel gegen FC Sion live im Ticker

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Lichtsteiner trifft auf seinen Angstgegner: Gibt es für Basel gegen Sion trotzdem Punkte?

03.09.2026, 19:30
  • Zum Abschluss der sechsten Runde der Super League stehen am Donnerstag zwei Partien auf dem Programm. Der FC Basel empfängt den FC Sion, wobei die Trainer Stephan Lichtsteiner und Didier Tholot zum dritten Mal aufeinandertreffen. In den beiden bisherigen Duellen gab es jeweils einen Sieg für die Sittener.
  • Lugano, das nach vier Runden mit der vollen Punktzahl dasteht, trifft auf Servette. Mit einem Heimsieg gegen die Genfer würden die Tessiner die Tabellenführung von den Young Boys zurückerobern. Beide Partien werden um 20.30 Uhr angepfiffen. (riz/sda)
Basel-Trainer Lichtsteiner will gegen Sion endlich liefern
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