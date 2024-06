Liveticker

Masken-Mbappé auf der Bank – Frankreich vorerst ohne den Superstar gegen die Niederlande

Mehr «Sport»

In den letzten Tagen gab es ums französische Nationalteam eigentlich nur ein Thema: Kylian Mbappé. Der Superstar der Mannschaft, der ohnehin schon häufig im Mittelpunkt steht, beschäftigte die Fans und die Medien aufgrund seiner im Spiel gegen Österreich gebrochenen Nase noch stärker. Die wichtigste Frage: Wird der Stürmer im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande einsatzbereit sein?

Nun ist klar: Mbappé wird höchstens von der Bank zum Einsatz kommen. In der Startformation von Trainer Didier Deschamps steht der 25-Jährige nämlich nicht. Dafür rückt Marcus Thuram ins Sturmzentrum und Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni in die Startelf. Sollte Mbappé als Joker eingesetzt werden, würde er zum Schutz eine Maske tragen.

Schon am Donnerstag trainierte er mit einer solchen. Die Maske in Landesfarben darf er im Spiel aber nicht tragen, weil die UEFA nur einfarbige Masken erlaubt. Ohnehin fremdelte Mbappé aufgrund des Tragekomforts mit dieser. Ihm wurden jedoch auch Alternativen angefertigt.

Weil sowohl Frankreich als auch die Niederlande ihre Auftaktspiele gewinnen konnten, kann die Partie als Spitzenkampf der Gruppe C, in der Österreich das Spiel am frühen Abend gegen Polen für sich entschied, betrachtet werden. Wer sich durchsetzt, verfolgst du ab 21 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.