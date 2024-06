So sieht sie also aus, die Maske von Kylian Mbappé. Bild: keystone

Mbappé und seine Maske – er ist nicht der erste Fussball-Zorro

Der französische Stürmer brach sich am Montag gegen Österreich die Nase und muss in den nächsten Spielen eine Maske tragen. Vor ihm waren schon andere Fussballstars an der Reihe.

Yoann Graber Folge mir

Der Sieg Frankreichs gegen Österreich (1:0) am Montagabend bei der EM hinterliess Spuren in den Reihen der Tricolore: Kylian Mbappé brach sich bei einem Kontakt in der Schlussphase des Spiels die Nase.

Der Star der französischen Nationalmannschaft musste nicht operiert werden, wird aber bei den nächsten Spielen eine Schutzmaske tragen müssen. Vor ihr haben schon andere berühmte Fussballspieler den Zorro gespielt.

Victor Osimhen

Bild: keystone

Der nigerianische Stürmer von Neapel hat seine Maske, die er über zwei Jahre lang getragen hat, zu einem echten Markenzeichen gemacht. Nach einem heftigen Zusammenstoss mit dem Kopf eines gegnerischen Verteidigers im Jahr 2021 spielte er mit diesem Schutz. Diagnose: Mehrere Brüche der Augenhöhle und des linken Wangenknochens.

Josko Gvardiol

Bild: keystone

Wie bei Kylian Mbappé war es eine Nasenverletzung, die den robusten kroatischen Verteidiger dazu zwang, während der Weltmeisterschaft 2022 eine Maske zu tragen. So konnte er den gegnerischen Stürmern noch mehr imponieren.

Marco Streller

Bild: KEYSTONE

Zweifellos die stilvollste Maske auf der Liste, mit der Basler Flagge darauf. Der ehemalige Stürmer des FC Basel hatte sich 2012 bei einem Super-League-Spiel die Nase gebrochen.

Son Heung-min

Bild: keystone

Der Star von Tottenham Hotspur und Südkorea musste zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 – unter anderem während der Weltmeisterschaft in Katar – mehrere Wochen lang eine Maske tragen, weil er sich bei einem Zweikampf im Gesicht verletzt hatte. Und er war nicht gerade begeistert von dem Objekt: «Meine Sicht ist immer noch gut, aber wenn der Ball auf mich zukommt, ist es manchmal unangenehm, weil ich den Ball wegen der Maske nicht sehen kann», sagte der Gewinner des Puskas-Awards 2020.

Thomas Meunier

Bild: www.imago-images.de

Ein Ellbogenschlag eines Gegners Ende 2022. Das Ergebnis? Jochbeinbruch für den Rechtsaussen von Dortmund und Belgien, der auch bei der WM in Katar kurzzeitig den Zorro spielen musste.

Antonio Rüdiger

Bild: keystone

Der starke deutsche Innenverteidiger hat sonst schon eine furchteinflössende Ausstrahlung, wenn man sich das mit einer Maske vorstellt … Der Ex-Verteidiger von Chelsea musste diesen Schutz während der EM 2021 tragen, nachdem er sich kurz zuvor in einem Champions-League-Spiel das Jochbein gebrochen hatte.

Mladen Petric

Bild: KEYSTONE

Die zweitstylischste Maske auf der Liste geht wieder an einen Basler. Der ehemalige Stürmer des FCB trug 2007 einen Schutz in den Farben seines Heimatlandes Kroatien.

Robert Lewandowski

Bild: www.imago-images.de

Der aktuelle Star von Polen und Barcelona wurde 2015, als er noch bei den Bayern spielte, eine Maske tragen. Auch hier war es ein Jochbeinbruch.

Mario Mandzukic

Bild: AP/AP

Aller guten Dinge sind drei! Ja, Mario Mandzukic ist der dritte Kroate in dieser Liste. Nach einem Zusammenstoss mit dem Schweizer Pajtim Kasami in einem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos im Jahr 2014 brach dem Stürmer von Atlético Madrid die Nase. Im Gegensatz zu Mbappé musste sich der Unglücksrabe damals einer Operation unterziehen.

Petr Cech

Bild: Getty Images Europe

Die englische Premier League ist für ihre harten Zweikämpfe bekannt, was auch der legendäre tschechische Torwart zu spüren bekam. Seit 2006 trug der ehemalige Schlussmann von Chelsea einen Helm, nachdem er sich den Schädel gebrochen hatte. Im Jahr 2011 zwang ihn ein gebrochenes Nasenbein dazu, eine neue Helm-Helm-Kombination zu tragen, die ihn wie einen Ritter aussehen liess.