«Hockey in Lugano ist wie ein Leben in einer TV-Realityshow»

«Hockey in Lugano ist wie ein Leben in einer TV-Realityshow»

FIFA rechnet mit Achtelfinal-Out der Nati +++ Die Schweiz lässt in Doha Kühe kicken

Wir haben alle WM-Spiele seit 1930 analysiert – eine Spielminute hat es besonders in sich

Polizeieinsatz in deutscher Regionalliga – türkische Fans rasten aus

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg

Schweizer Ökonom nach Velo-Auto-Vergleich in der Kritik

Zürich verbietet Public Viewing in letzter Minute – die Veranstalter sind entsetzt

Ukrainischer General spekuliert über Kriegsende ++ Neue Botschafterin in der Schweiz

«Zerstörerischer als Raketen» – wie Selenskyj nach Explosion in Polen die Nato verärgert

Biel kassiert gegen Zug dritte Pleite in Serie + Ambri beendet Negativserie gegen Kloten

Während die Seeländer eine weitere Niederlage kassieren, gelingt Ambri der Befreiungsschlag. Auch Rapperswil und Fribourg feiern Siege.

Wenn Biel und Zug aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert. Zum vierten Mal in Folge stand es nach 60 Minuten unentschieden, zum zweiten Mal in diesen vier Duellen fiel die Entscheidung erst im Penaltyschiessen. In diesem setzte sich erneut der EV Zug durch - dazwischen hatten zweimal die Seeländer gewonnen. Während bei den Zentralschweizern im Shootout Jan Kovar und Sven Senteler erfolgreich waren, traf auf Seiten der Gastgeber einzig Jesper Olofsson.