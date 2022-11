Josi sammelt 4 Assists, Niederreiter 1 Tor – Hischier trifft ebenfalls

Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Josi sammelt 4 Assists, Niederreiter 1 Tor – Hischier und Suter treffen ebenfalls

Toronto – New Jersey 2:3nV

Nico Hischier, 1 Tor, 4 Schüsse, 19:42 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Strafe, 3 Checks, 23:47 TOI

Akira Schmid Ersatz

Die New Jersey Devils gewinnen das elfte Spiel in Serie. Auswärts in Toronto brauchen Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Co. dafür zwar die Verlängerung, doch am Ende sichert Yegor Sharangovich den zweiten Punkt.

Nico Hischier sorgt mit einem herrlich platzierten Handgelenkschuss dafür, dass die Devils früh im zweiten Drittel in führung gehen. Eine interessante Statistik: Wenn Hischier punktet, haben die Devils elf Mal gewonnen und noch nie verloren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Islanders 5:4

Nino Niederreiter, 1 Tor, 2 Strafen, 14:33 TOI

Roman Josi, 4 Assists, 7 Schüsse, 1 Strafe, 25:11 TOI



Was für ein Spiel von Roman Josi! Beim 5:4-Spektakelsieg der Nashville Predators gegen die New York Islanders sammelt der Berner Captain gleich 4 Assists. Drei davon kamen schon im ersten Drittel.

Auch Nino Niederreiter zeigt ein gutes Spiel. Der Churer Stürmer trifft zum zwischenzeitlichen 3:1 für Nashville.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Detroit 4:7

Timo Meier (SJS), 1 Assist, 3 Schüsse, 22:05 TOI

Pius Suter (DET), 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 12:05 TOI



Im Schweizer Duell zwischen Timo Meiers San Jose Sharks und Pius Suters Detroit Red Wings behält letzterer die Oberhand. Suter gewinnt nicht nur, sondern ist auch persönlich erfolgreicher als sein Pendant bei den Sharks. Suter bereitete das zwischenzeitliche 4:2 für Detroit vor und traf vier Minuten vor Schluss zum 6:4.

Auch Timo Meier sammelte einen Skorerpunkt. Er gab den zweiten Assist beim 1:0 durch Kevin Labanc.

Vegas – Arizona 4:1

Janis Moser, 1 Assist, 1 Strafe, 2 Schüsse, 26:28 TOI

Die Arizona Coyotes müssen die nächste deutliche Niederlage einstecken. Sie verlieren auswärts bei den Vegas Golden Knights mit 1:4. Janis Moser ist dabei einmal mehr der Arizona-Spieler mit der meisten Eiszeit. Der Bieler steht unter anderem je fünf Minuten in Über- und Unterzahl auf dem Feld und sammelt einen Assist. (abu)