Die Schweizer wollen auch der Abfahrt von Kvitfjell ihren Stempel aufdrücken

Die Startliste: 1 Daniel Hemetsberger AUT 2 Stefan Babinsky AUT 3 Elian Lehto FIN 4 Stefan Rogentin SUI 5 Ryan Cochran-Siegle USA 6 Miha Hrobat SLO 7 James Crawford CAN 8 Franjo von Allmen SUI 9 Marco Odermatt SUI 10 Dominik Paris ITA 11 Alexis Monney SUI 12 Nils Allègre FRA 13 Bryce Bennett USA 14 Justin Murisier SUI 15 Vincent Kriechmayr AUT 16 Stefan Eichberger AUT 17 Maxence Muzaton FRA 18 Florian Schieder ITA 19 Lars Rösti SUI 20 Adrian Smiseth Sejersted NOR Die weiteren Schweizer: 28 Marco Kohler 33 Livio Hiltbrand 43 Alessio Miggiano 50 Gaël Zulauf​

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Konnte kaum atmen»: Tennis-Star Emma Raducanu spricht über Stalker

Emma Raducanu versteckte sich aus Angst vor einem Stalker während eines Matches hinter dem Schiedsrichterstuhl. Nun hat sich die Britin zu dem Vorfall geäussert.

Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu musste sich bei einem Turnier in Dubai Mitte Februar nicht nur ihrer Gegnerin auf dem Court stellen, sondern auch einer belastenden Situation abseits des Spiels. In Indian Wells gab sie nun einen Einblick in ihre Gedanken: «Ich konnte den Ball buchstäblich vor lauter Tränen nicht sehen, und ich konnte kaum atmen.»