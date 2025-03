Seit seinem Sturz bangt Cyprien Sarrazin um seine Gesundheit und die Karriere. Bild: keystone

«Ich wäre fast gestorben»: Das sagt Cyprien Sarrazin über Rückkehr nach Horrorsturz

Cyprien Sarrazin möchte wieder Ski fahren, ist sich aber nicht sicher, ob es mit der Rückkehr in den Weltcup klappt. Dies sagte der Franzose an einer Medienkonferenz in Marseille.

«Es ist ein kleines Wunder, dass ich mich so gut und so schnell erholt habe», betonte der 30-Jährige. Von der Hirnblutung habe er «keine neurologischen Folgen mehr». Manchmal sehe er aber nach wie vor doppelt. Das Knie und den Rücken spüre er auch immer noch.

Sarrazin galt bis zum schweren Trainingssturz im Dezember in Bormio als einer der grössten Konkurrenten von Marco Odermatt in den Speed-Disziplinen. Dann verlor er am 27. Dezember bei der Einfahrt in den Schlussteil die Kontrolle, hob über eine Bodenwelle ab und schlug aus grosser Höhe heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf. «Ich wäre fast gestorben», kommentierte der Sportler am Montag den Crash.

Ob es wieder zu packenden Duellen im Weltcup kommt, ist weiterhin offen. «Den Sport wieder aufzunehmen, gehört zu meinem Ziel.» Jedoch könne er nicht sagen, wann das in etwa sein könnte. «Wieder Ski fahren, ja. Aber als Wettkämpfer? Ich weiss es nicht», sagte Sarrazin. (nih/sda/afp)