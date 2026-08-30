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Mountainbike-Weltmeisterin! Sina Frei ist am Ziel ihrer Träume

Sina Frei of Switzerland, in action during the Women Elite Cross Country, XCO, Mountain Bike World Championship, on Sunday August 30, 2026, in Val di Sole, Italy.(KEYSTONE/Maxime Schmid)
Sicher in der Abfahrt, unterwegs zum Gold.Bild: keystone

Sina Frei ist am Ziel ihrer Träume und wird überlegen Weltmeisterin

Im italienischen Val di Sole strahlt Sina Frei mit der Sonne um die Wette. Die 29-jährige Zürcherin gewinnt WM-Gold im Cross-Country und feiert damit den grössten Erfolg ihrer Karriere. Auch Bronze geht in die Schweiz: an Nicole Koller.
30.08.2026, 14:2830.08.2026, 14:41

Die Cross-Country-Europameisterin ist auch die neue Weltmeisterin. Sina Frei gewann im Val di Sole mit grossem Vorsprung die WM-Goldmedaille. Sie ist nach Silvia Fürst 1992 und Jolanda Neff 2017 die dritte Schweizer Weltmeisterin in der Königsdisziplin des Mountainbike-Sports.

«Ich machte mir keinen Druck, wollte einfach Spass haben», verriet Frei im SRF. «Meine Saison war so gut, ich nahm mir deshalb vor, dieses Rennen als Bonus zu nehmen.» Sie habe versucht, in den steilen Anstiegen zu pushen und sich in den Abfahrten, so gut es geht, zu erholen. «Es ist ein schmaler Grat, heute ist es mir gelungen.»

Zweite Schweizer Medaille

Im Kampf um Silber musste sich Nicole Koller im Sprint der Italienerin Martina Berta geschlagen geben. Nach vielen vierten und fünften Plätzen ging im wichtigsten Rennen des Jahres alles auf für Koller. «Ich habe alles gegeben für Platz 2, aber Platz 3 fühlt sich fast auch wie ein Sieg an.»

Nie zuvor standen zwei Schweizerinnen gemeinsam auf einem WM-Podest. An den Olympischen Spielen 2021 in Tokio feierten sie angeführt von Jolanda Neff einen Dreifach-Sieg. Frei wurde damals Zweite, Linda Indergand Dritte.

Keller im Pech

Mitfavoritin Alessandra Keller war mit zwei Defekten früh aus der Entscheidung gefallen. Auch die Schwedin Jenny Rissveds hatte Materialprobleme zu beklagen.

Weniger gross sind die Aussichten auf eine Schweizer Medaille bei den Männern. Das Rennen startet um 15.15 Uhr. (ram/sda)

Das Männer-Rennen im Livestream:

SRF 2 - HD - Live

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