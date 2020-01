Sport

NFL

NFL Championship Games: Wer bestreitet den Super Bowl 2020 in Miami?



Bild: EPA

Aus 4 mach 2 – welche beiden Teams bestreiten den Super Bowl?

In den Championship Games werden heute Abend und in der Nacht auf morgen (Schweizer Zeit) die beiden Teilnehmer des Super Bowl LIV in Miami ermittelt.

Um 21.05 Uhr beginnt die Partie um die AFC Championship zwischen den Kansas City Chiefs und den Tennessee Titans. Ab 0.40 Uhr wird der NFC-Teilnehmer des Super Bowl gesucht, wenn die San Francisco 49ers auf die Green Bay Packers treffen. Die Spiele sind in der Schweiz live auf «Pro Sieben» zu sehen.

Umfrage Wie heisst der Super Bowl 2020? Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers

Kansas City Chiefs – Green Bay Packers

Tennessee Titans – San Francisco 49ers

Tennessee Titans – Green Bay Packers

Abstimmen 2 Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 0%

Kansas City Chiefs – Green Bay Packers 0%

Tennessee Titans – San Francisco 49ers 0%

Tennessee Titans – Green Bay Packers 0%

Bislang sorgten in den Playoffs vor allem die Tennessee Titans für Furore. Zuerst warfen sie mit den New England Patriots den Titelverteidiger um Star-Quarterback Tom Brady raus. Danach beendeten sie die Saison von Lamar Jackson und seinen Baltimore Ravens, das an Nummer 1 gesetzte Team.

Spektakulär zog der Gegner der Titans, die Kansas City Chiefs, in das Championship Game ein. Gegen die Houston Texans lagen sie früh mit 0:24 in Rückstand, dennoch gelang ihnen die Wende. Patrick Mahomes führte seine Chiefs noch zu einem 51:31-Sieg.

Während die Titans noch nie und die Chiefs erst einmal (1970) den Super Bowl gewinnen konnten, treffen im anderen «Halbfinal» zwei Grosse aufeinander. Die Green Bay Packers gewannen den Super Bowl bereits vier Mal, die San Francisco 49ers sogar fünf Mal. (ram)

