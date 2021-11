Bills beissen an Thanksgiving kräftig zu – Hitchcock in Dallas und Detroit

Wenn wir aus Filmen und Serien eines gelernt haben, dann dies: An Thanksgiving wird in den USA enorm viel gegessen und es wird den ganzen Tag über Football geschaut. Die drei Partien 2021 hatten es in sich.

Dallas Cowboys – Las Vegas Raiders 33:36

Die Cowboys erlitten die vierte Niederlage in ihren letzten fünf Thanksgiving-Spielen. Das haben sie sich auch selber zuzuschreiben: Bei dritten Downs leisteten sie sich insgesamt 110 Penalty Yards. Das ist der höchste Wert eines NFL-Teams in den letzten 30 Jahren. Mit gesamthaft 166 Penalty Yards stellten sie einen neuen Franchise-Rekord auf.

Die Raiders lagen stets vorne, ins letzte Viertel ging es mit einer 27:19-Führung. Knapp drei Minuten vor dem Ende gelang den Cowboys jedoch der Ausgleich zum 30:30, als Dak Prescott einen 32-Yard-Touchdown-Pass auf Dalton Schultz warf und die anschliessende Two-Point-Conversion erfolgreich war.

Weil danach beide Kicker ein Field Goal erzielten (Daniel Carson für die Raiders aus 56 Yards, Greg Zuerlein aus 45 Yards) kam es zur Overtime in Dallas. In dieser wurde nach einiger Aufregung Carlson zum Matchwinner: Dank seinem Field Goal aus 29 Yards setzten sich die Raiders 36:33 durch.

Die Raiders haben eine sagenhafte Bilanz, wenn eine Partie über die reguläre Spielzeit hinaus geht: Neun ihrer zehn letzten Overtimes haben sie gewonnen.

Detroit Lions – Chicago Bears 14:16

Und wieder nur fast! Die Detroit Lions warten auch nach elf Partien auf ihren ersten Sieg. In der letzten Sekunde traf Bears-Kicker Cairo Santos mit einem Field Goal und machte aus dem 13:14-Rückstand einen 16:14-Sieg.

Der Brasilianer verlängerte damit die Thanksgiving-Serien beider Teams. Während Chicago am Feiertag zum vierten Mal in Folge gewann, verlor Detroit nun zum fünften Mal hintereinander. Den Lions muss aber etwas anderes viel mehr zu denken geben: Sie brachten nun schon in zehn Spielen in Serie weniger als 20 Punkte zusammen – so schlecht waren sie zuletzt 1942. Wenigstens warf Quarterback Jared Goff mal wieder zwei Touchdowns. In den vergangenen fünf Einsätzen schaffte er insgesamt bloss einen.

New Orleans Saints – Buffalo Bills 6:31

Für die Fans im Superdome war die Partie wohl ähnlich interessant, wie an Thanksgiving zum siebzehnten Mal die gleiche Geschichte des Grossvaters zu hören, wie er damals an einer Tankstelle in der Nähe von San Francisco Joe Montana gesehen habe. Spätestens mit dem Touchdown zum 24:0 im dritten Quarter gab es keine Diskussionen mehr über den Sieger.