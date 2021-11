Patrick Mahomes mit deutschem Schriftzug auf dem Oberarm. bild: twitter/chiefs

Die «Fünfzehn» auf dem Oberarm – warum Mahomes und Co. Botschaften auf deutsch senden

Im vergangenen Jahr standen die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes noch im Super Bowl gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. In der aktuellen Saison strauchelt der Super-Bowl-Champ von 2019 zwar noch, doch mit einem 13:7-Sieg gegen die Green Bay Packers in der Nacht auf Montag machten sie zumindest einen Schritt aus der Ergebniskrise.

Dabei sendeten die Chiefs einen ganz besonderen Gruss an ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor dem Start der Partie gegen die Packers, das auf «Pro7 Maxx» übertragen wurde, wärmten sich die Chiefs-Spieler in Trikots mit deutschen Schriftzügen auf. So trug Mahomes einen Hoodie mit der Aufschrift «Fünfzehn», seiner Rückennummer, auf dem Arm. Andere Spieler trugen ihre Nummer ausgeschrieben vorn auf der Brust.

Der Grund: Für das Team und Präsident Mark Donovan ist der deutschsprachige Markt enorm wichtig. «Wir wollen unbedingt in Deutschland spielen. Das ist eine grossartige Sache. Für uns, aber auch für die Fans in Deutschland und ganz Europa. Alle sehen, dass der deutsche Markt zu den Top-Märkten weltweit gehört», sagte er vor einigen Tagen bei der «Bild»-Zeitung. Bereits im kommenden Jahr plant die NFL ein Spiel der regulären NFL-Saison in Deutschland.

Seit einigen Jahren haben die Chiefs zudem eine Kooperation mit dem deutschen Fussball-Rekordmeister Bayern München. Während ihrer US-Tour 2019 waren die Bayern auch schon zu Gast beim NFL-Team.

«Unsere Zusammenarbeit mit Bayern München findet auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Zuallererst auf Fussball-Ebene. Der Hunt-Familie gehört ja auch das MLS-Team FC Dallas. Da besteht ein grossartiges Verhältnis zu Spielern, Trainern und der Führungsebene der Bayern», erklärte Chiefs-Präsident Donovan im Gespräch mit «Bild».

Dabei kann selbst die erfolgreiche NFL-Franchise einiges vom deutschen Fussball-Krösus lernen. «Das Wichtigste, was wir von den Bayern gelernt haben, ist: ‹Think bigger›», erzählt Donovan. Und wenn das die Amis sagen, dann heisst das etwas. (lgr/pre)