Timo Meier rächt seinen Mitspieler Nico Hischier, nach einem unerlaubten Check von Anders Lee. Bild: keystone

Timo Meier trifft und wird anschliessend zum Rächer +++ Niederreiter und Moser verlieren

NY Islanders – New Jersey 0:4

Nico Hischier, 4 Schüsse, 20:07 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 14:07 TOI​

Den New Jersey Devils gelingt mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme ein wichtiger Sieg. Gegen den Tabellennachbarn New York Islanders erzwang die Mannschaft mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier einen 4:0-Auswärtssieg.

Timo Meier lenkte das Spiel mit einem Tor im Powerplay zu Beginn des Mitteldrittels in die gewünschte Bahn. Zwei Minuten später war der Appenzeller als Passgeber auch am 2:0 beteiligt. Derzeit führen gleich drei Spieler die Torschützenliste der Schweizer NHL-Söldner an: Meier, Hischier und Kevin Fiala versenkten den Puck je 23-mal im Netz. Die Skorerliste hingegen weist Roman Josi mit 72 Punkten als klaren Leader aus.

Meier trat zusätzlich mit einem Faustkampf in Erscheinung. Nachdem Anders Lee von den Islanders Meiers Mitspieler Hischier umgeräumt hatte, knöpfte ihn sich der Appenzeller vor. Für Lee war die Partie wegen des unerlaubten Checks und des Kampfs im Anschluss zu Ende, Meier konnte nach einer langen Strafe wieder aufs Eis zurückkehren.

Die Devils müssen nun in den restlichen zehn Partien der Regular Season eine Siegesserie hinlegen, um den Einzug in die Playoffs doch noch zu schaffen. Drei Teams gilt es noch zu überholen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Washington – Winnipeg 3:0

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 2 Checks, 14:32 TOI

Die Winnipeg Jets verlieren zum dritten Mal in Serie und sind nun fünf Punkte hinter dem Erstplatzierten der Western Conference. Zuvor war das Team um Nino Niederreiter nach Verlustpunkten lange an erster Stelle. Gegen die Washington Capitals unterlagen die Kanadier 0:3, Alexander Owetschkin wurde mit zwei Toren zum Matchwinner.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Arizona – Dallas 2:4

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 21:24 TOI

Auch Janis Moser und die Arizona Coyotes mussten eine Niederlage einstecken. Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen unterlagen sie den Dallas Stars 2:4. Mit dem Kampf um die Playoffs hat Arizona auch in diesem Jahr nichts zu tun. Der 13. der Western Conference wartet seit der Saison 2019/20 auf eine Teilnahme an der entscheidenden Saisonphase. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

