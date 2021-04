Sport

NHL

NHL: Nico Hischier und Nino Niederreiter treffen



Bild: keystone

Hischiers Tor startet unvollständiges Monster-Comeback – Niederreiter trifft ebenfalls

Pittsburgh – New Jersey 7:6

Nico Hischier, 1 Tor, 4 Schüsse, 21:02 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 3 Checks, 19:14 TOI

Was für ein verrücktes Spiel in Pittsburgh. Die New Jersey Devils verschlafen einmal mehr den Start komplett und liegen gegen Sidney Crosbys Penguins nach neun Minuten bereits mit 0:3 zurück. Nach 35 Minuten steht es 6:0 für die Hausherren aus Pittsburgh.

Doch im Schlussdrittel zünden die Devils ein wahres Feuerwerk. Nico Hischier eröffnet die Aufholjagd mit einem Treffer in doppelter Überzahl nach nur 41 Sekunden.

In der Folge treffen die Devils noch fünf Mal. Doch weil auch Sidney Crosby – zum zwischenzeitlichen Stand von 3:7 – noch einnetzt, geht die Partie aus Sicht der Devils am Ende trotz eines historischen Schlussabschnitts verloren. Captain Hischier sagt nach dem Spiel: «Im Hockey darfst du niemals aufgeben. Aber am Ende des Tages darf das erste Drittel niemals so ablaufen.»

Tampa Bay – Carolina 1:4

Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Assist, 15:18 TOI

Die Carolina Hurricanes schlagen Titelhalter Tampa Bay auswärts mit 4:1. Die entscheidende Figur ist dabei Nino Niederreiter. Der Schweizer Stürmer lenkt das Spiel mit dem 1:0 im Mitteldrittel in entscheidende Bahnen und bereitet nur Sekunden später das 2:0 vor.

Dank des Sieges in Tampa liegen die Hurricanes nun wieder an der Spitze der Central Division.

Florida – Columbus 5:1

Dean Kukan, 1 Schuss, 18:02 TOI

Der Tiefflug der Columbus Blue Jackets geht weiter. Nach der 1:5-Niederlage bei den Florida Panthers ist das Team von Dean Kukan in der Tabelle sogar von den Detroit Red Wings überholt worden.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter