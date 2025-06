Wir haben den Song von Jannik Sinner und Andrea Bocelli gehört, damit du nicht musst

«Improve every day

That's the most important thing

Talent doesn't exist

It has to be earned

I'm always trying to improve and understand what I can do better

Be yourself»

«Verbessere dich jeden Tag

Das ist die wichtigste Sache

Talent existiert nicht

Es muss verdient sein

Ich versuche immer, mich zu verbessern und zu verstehen, was ich besser machen kann

Sei du selbst.»