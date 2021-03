Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala mit Assist, Tor und verwandeltem Penalty gegen Sharks



Bild: keystone

Assist, Tor und verwandelter Penalty reichen Fiala nicht zum Sieg im Direktduell mit Meier

San José – Minnesota 4:3 n.P.

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 2 Shots, 2 Hits, 17:01 TOI

Timo Meier, 7 Shots, 3 Hits, 3 Blocks, 21:56 TOI



Kevin Fiala erzielt zwei Skorerpunkte, dennoch verlieren die Minnesota Wild in der NHL bei den San Jose Sharks 3:4 nach Penaltyschiessen.

Der Ostschweizer Stürmer assistierte im ersten Drittel beim 1:0 von Marcus Johansson. Mit dem aus spitzem Winkel erzielten 3:3 in der 50. Minute führte er die Wild in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen brachte Fiala seine Mannschaft 1:0 voran. Trotzdem reichte es den Wild zuletzt lediglich zu einem Punkt.

Timo Meier, der Schweizer Stürmer der Sharks, konnte derweil seine persönlichen Bilanzen nicht verbessern.

Toronto – Edmonton 2:3 n.V.

Gaëtan Haas, 2 Blocks, 8:33 TOI

Mit Gaëtan Haas war ein weiterer Schweizer im Einsatz. Nach der Niederlage in Toronto am Samstag, wollten die Edmonton Oilers es an selber Stelle besser machen. Erneut ging das Spiel in die Verlängerung, dieses Mal jedoch mit dem besseren Ende für die Gäste. Connor McDavid und Leon Draisaitl leiteten das Tor von Darnell Nurse zum 3:2-Sieg ein. Haas konnte keine Skorerpunkte beisteuern. (nih/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

