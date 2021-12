Timo Meier (mitte) wird von seinen Teamkollegen nach seinem ersten Treffer gefeiert. Bild: keystone

Timo Meier schiesst auch Hischiers Devils ab – Suter und Niederreiter punkten ebenfalls

San Jose – New Jersey 5:2

Timo Meier, 2 Tore, 6 Schüsse, 0 Hits, 18:33 TOI

Nico Hischier, 1 Assist, 0 Schüsse, 0 Hits, 17:53 TOI

Jonas Siegenthaler, 4 Schüsse, 0 Hits, 18:13 TOI



Timo Meier gewinnt in der NHL mit den San Jose Sharks das Auswärtsspiel bei den New Jersey Devils (mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler) mit 5:2.

Und Timo Meier glänzte in dieser Partie. Ihm gelangen zwei Tore: Bei Spielmitte das 3:0, der «Gamewinner», und in der 57. Minute mit einem Schuss ins leere Tor das siegsichernde 5:2.

Mit elf Toren ist Timo Meier wieder San Joses bester Torschütze in dieser Saison. «Timo Meier war heute wie schon die ganze Saison einer unserer besten Spieler. Ihm gelang in den letzten Jahren der nächste Schritt. Er ist mittlerweile ein kompletter Spieler. Er achtet auf die Details. Er ist auch im Spiel ohne den Puck wertvoll für uns», erhielt Meier von Coach Bob Boughner grosses Lob.

Nach der Tor-Doublette gegen New Jersey steht Meier in der Regular Season bei 99 Toren in 334 NHL-Partien.

Boston – Detroit 1:2

Pius Suter, 1 Assist, 0 Schüsse, 1 Hit, 16:28 TOI

Über einen geglückten Abend konnte sich auch Pius Suter freuen. Der ehemalige ZSC-Spieler gewann mit seinen Detroit Red Wings zuhause gegen die Boston Bruins mit 2:1 und verteidigte so den dritten Platz in der Atlantic Division.

Dabei konnte sich Suter den fünften Assist in dieser Saison zuschreiben lassen: Als der Center bei einem fliegenden Wechsel das Eis betrat und der Puck zu ihm kam, zeigte sich Suter gedankenschnell und legte die Scheibe für Filip Zadina auf, welcher das 1:0 für Detroit erzielte.

Dallas – Carolina 4:1

Nino NIederreiter, 1 Assist, 1 Schuss, 0 Hits, 13:05 TOI

Auch Nino Niederreiter liess sich in der Nacht auf Mittwoch eine Vorlage zuschreiben. Der Bündner gab beim Tor von Jesperi Kotkaniemi gegen die Dallas Stars den zweiten Assist.

Es sollte allerdings der einzige Treffer des Abends für Carolina bleiben – die Hurricanes mussten sich in Texas mit 1:4 geschlagen geben. Matchwinner für die Stars waren Roope Hintz mit drei Toren sowie Goalie Braden Holtby, welcher 39 von 40 Schüssen parierte.

Nashville – Columbus 6:0

Roman Josi, 1 Schuss, 0 Hits, 20:26 TOI

Grégory Hofmann, überzählig



Einen Kantersieg konnte derweil Roman Josi mit Nashville feiern. Seine Predators zeigten gegen die Columbus Blue Jackets eine starke Leistung und setzten sich gleich mit 6:0 durch.

Die grosse Figur war dabei Filip Forsberg: Der Schwede erzielte gleich vier Tore und schoss Columbus so fast im Alleingang ab. Ebenfalls stark war der finnische Center Mikael Granlund, welcher sämtliche Tore Forsbergs vorbereitete. Roman Josi blieb für einmal ohne Skorerpunkt, Grégory Hofmann kam bei den Blue Jackets nicht zum EInsatz. Bei Columbus hütete Elvis Merzlikins am Anfang das Tor; nach drei Gegentoren und nur sechs Paraden wurde der Lette ausgewechselt.

Minnesota – Arizona 7:2

Kevin Fiala, 5 Schüsse, 1 Hit, 19:26 TOI

Ebenfalls einen deutlichen Sieg konnte Kevin Fiala feiern. Seine Minnesota Wild kanterten die Arizona Coyotes zuhause mit 7:2 nieder. Während die Wild sich so an der Spitze der Central Division etwas absetzen können, kommt Arizona weiterhin nicht vom Fleck. Die Coyotes haben in ihren bisherigen 23 Partien erst zwölf Punkte sammeln können und sind so nach den Ottawa Senators das schwächste Team der Liga.

Schweizer Skorerliste:

watson Eishockey auf Instagram



Folge uns hier auf Instagram. Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

(dab/sda)