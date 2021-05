Sport

NHL: Bitterer Saisonabschluss für Meier – auch Fiala verliert hoch



Bitterer Saisonabschluss für Meier – auch Fiala verliert hoch

San Jose – Vegas 0:6

Timo Meier, 1 Schuss, 3 Checks, 12:01 TOI

Das letzte Saisonspiel geht den San Jose Sharks gründlich in die Hose. Gegen die Vegas Golden Knights setzt es für Timo Meier und Co. eine bittere 0:6-Heimpleite ab. Es ist im achten Spiel die achte Niederlage gegen diesen Gegner. Der Herisauer erhält dabei nur zwölf Minuten Eiszeit (am zweitwenigsten bei den Sharks) und steht bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

St.Louis – Minnesota 4:0

Kevin Fiala, 1 Schuss, 1 Strafe, 15:26 TOI

Im bedeutungslosen Spiel gegen die St.Louis Blues erleiden die Minnesota Wild eine klare 0:4-Niederlage. Für einmal kommt die Tormaschinerie um Kevin Fiala und Superrookie Kirill Kaprizov überhaupt nicht auf Touren. Der Schweizer steht rund 15 Minuten auf dem Eis und schiesst einmal.

Montreal – Edmonton 3:4nV

Gaëtan Haas überzählig

Der nach seiner Verletzung wieder genesene, aber noch geschonte Gaëtan Haas kann von der Tribüne aus zuschauen, wie seine Edmonton Oilers das zweitletzte Spiel der Regular Season in der Verlängerung gewinnen. Dominik Kahun schiesst die Oilers nach nur 27 Sekunden in der Überzeit zum zweiten Punkt.

