Sport

NHL

NHL: Niederreiter gewinnt auch Spiel 2 gegen Josi in den Playoffs



Bild: keystone

Niederreiter gewinnt auch Spiel 2 gegen Josi – Goalieflop schenkt Boston den Sieg

Carolina – Nashville 3:0

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 12:22 TOI

Roman Josi, 8 Schüsse, 4 Checks, 26:29 TOI

Luca Sbisa verletzt

Die Carolina Hurricanes befinden sich in den Stanley-Cup-Playoff bereits auf Flughöhe. Sie gewinnen auch das zweite Spiel der Serie gegen die Nashville Predators und lassen dabei kein Gegentor zu.

Roman Josi (acht Schüsse) und seine «Preds» versuchen alles, doch obwohl sie sieben Mal in Überzahl spielen können, lässt Carolina kaum gefährliche Chancen zu. Und die Schüsse, die auf sein Tor kommen, wehrt «Canes»-Goalie Alex Nedeljkovic mühelos ab. Da die Hurricanes derart oft in Unterzahl agieren müssen, kommt Nino Niederreiter nur auf zwölf Minuten Eiszeit – er schiesst dabei einmal aufs Tor.

Serie: 2:0

Edmonton – Winnipeg 1:4

Gaëtan Haas überzählig

Etwas überraschend starten die Winnipeg Jets mit einem deutlichen Sieg in die Serie gegen die Edmonton Oilers, bei denen Gaëtan b nicht zum Einsatz kommt. Den Jets gelingt es, Connor McDavid und Leon Draisaitl von der Skorerliste zu halten – vor allem dank einer fantastischen Leistung von Goalie Connor Hellebuyck. Das Resultat ist aufgrund zweier Empty-Netter am Ende deutlicher, als es das Spiel war.

Boston – Washington 2:3nV

Stell dir vor, du spielst in den Stanley-Cup-Playoffs. Spiel 3, die Serie könnte heute in entscheidende Bahnen gelenkt werden. Das Spiel geht in die erste Verlängerung, dann in die zweite. Und ausgerechnet dann schenkst du deinem Gegner mit einem dummen Fehler das Tor und den Sieg.

Genau das ist Capitals-Goalie Ilya Samsonov passiert. Nach etwas mehr als fünf Minuten kommt es zu einem Missverständnis zwischen ihm und Justin Schultz. Samsonov verliert den Puck hinter seinem Tor und Craig Smith schiebt ein zum 3:2-Siegtreffer.

