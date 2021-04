Fiala trifft und qualifiziert sich mit Minnesota für die Playoffs

Wie es aussieht, wenn plötzlich ein Swimmingpool einkracht und eine Garage flutet? So! 😳

Das nennt man dann wohl Pfusch am Bau. Wie sonst sollte man sich erklären, dass dieser Swimmingpool in der brasilianischen Stadt Vitória ganz plötzlich und ohne Fremdeinwirkung in sich zusammenbricht?

Das entsprechende Video, das gerade im Internet die Runde macht, zeigt das Unglück aus zwei Perspektiven: einmal von oben, wo das Wasser plötzlich aus dem Pool verschwindet, und einmal von unten, wo selbiges eine Autogarage überflutet. Immerhin: Menschen waren offenbar keine in der Nähe, der …