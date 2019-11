NHL-Schweizer in Torlaune! Hischier, Fiala und Meier treffen

Wir haben die Torsongs der 12 National-League-Klubs bewertet – und jetzt bist du dran

Torsongs. Sie sind heiss diskutiert. Den vom Lieblingsverein findet man oft genial. Alle anderen gehen einem meist auf den Sack – insbesondere wenn man sie zu oft hören muss. Dennoch haben wir uns für einmal die Frage gestellt: Wer hat (einigermassen) objektiv betrachtet den besten Goalsong der National League?

Also haben wir uns im Büro alle der Reihe nach angehört und dann zwischen null und sechs Sternen verteilt. So viel sei schon jetzt verraten: Wer gute Musik hören will, geht lieber an …