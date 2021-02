Sport

NHL

NHL: Nico Hischier schiesst erstes Tor als Captain der New Jersey Devils



Bild: keystone

Hischier trifft erstmals in dieser Saison – Josi trotz Assist mit ärgerlicher Niederlage

Buffalo – New Jersey 3:4nV

Nico Hischier, 1 Tor, 4 Schüsse, 57FO%, 18:40 TOI

Nach zwei Niederlagen in Serie feiern die New Jersey Devils gegen Buffalo wieder einen Sieg. Dabei benötigen Nico Hischier und Co. allerdings die Verlängerung.

Hischier zeigt ein sehr gutes Spiel, tritt auch gegen Buffalos beste Linie mit seinem ehemaligen Teamkollegen Taylor Hall dominant auf. Der Walliser krönt die Leistung mit dem Treffer zum 3:2 im Schlussdrittel. In der Verlängerung ist es Pavel Zacha, der das Spiel entscheidet.

Detroit – Nashville 5:2

Roman Josi, 1 Assist, 6 Schüsse, 27:01 TOI

So haben sich Roman Josi und die Nashville Predators den Abend garantiert nicht vorgestellt. Gegen das designierte Division-Schlusslicht Detroit setzt es eine happige 2:5-Niederlage ab. Dabei gelingt dem Schweizer der Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Im Schlussdrittel ziehen die Red Wings aber davon. Mann des Spiels ist Sam Gagner, der einen Hattrick erzielt – seinen ersten seit dem 2. Februar 2012.

Columbus – Chicago 0:2

Dean Kukan überzählig

Pius Suter, 2 Schüsse, 17:24 TOI

Philipp Kurashev, 2 Strafminuten, 14:22 TOI​

Die Erfolgsgeschichte der Chicago Blackhawks in dieser Saison geht weiter. Gegen Columbus feiern sie einen 2:0-Auswärtssieg – für einmal ohne Zutun der beiden Schweizer. Pius Suter zeigt erneut ein gutes Spiel, kommt zwei Mal zum Abschluss und ist einer der auffälligsten Spieler Chicagos. Philipp Kurashev bleibt dagegen eher blass. Für die Tore sorgen Patrick Kane und Carl Söderberg im Schlussdrittel.

Tampa Bay – Carolina 3:1

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 12:29 TOI

Beim vierten Duell in Folge mit den Tampa Bay Lightning gehen die Carolina Hurricanes zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. Nino Niederreiter schiesst dabei drei Mal aufs gegnerische Tor, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Vancouver – Edmonton 0:3

Gaëtan Haas, 1 geblockter Schuss, 8:19 TOI

Die Edmonton Oilers befinden sich weiterhin im Höhenflug. Gegen harmlose Vancouver Canucks gewinnen sie auswärts mit 3:0. Für die Tore sorgen Alex Chiasson, Jesse Puljujärvi und Connor McDavid. Gaëtan Haas erhält nur wenig Eiszeit und einen grossen Teil davon auch noch in Unterzahl.

Washington – Pittsburgh 5:2

Jonas Siegenthaler überzählig

Yannick Weber Taxi-Squad

Beim 5:2-Sieg der Washington Capitals gegen die Pittsburgh Penguins spielen die Schweizer keine Rolle. Jonas Siegenthaler sieht als überzähliger Verteidiger von der Tribüne zu, Yannick Weber ist als Teil der Taxi-Squad nicht einmal auf dem Matchblatt.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter