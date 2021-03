Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala mit Tor und Assist gegen Arizona zum Matchwinner



Bild: keystone

Fiala mit Tor und Assist zum Matchwinner für Minnesota – auch Niederreiter trifft

Minnesota – Arizona 4:1

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 17:04 TOI

Kevin Fiala wird beim Sieg der Minnesota Wild gegen die Arizona Coyotes zum Matchwinner. Der Ostschweizer bereitet das entscheidende 2:1 von Nick Bonino dank seiner Übersicht mit einem herrlichen Pass vor. Das 3:1 der Wild erzielt er in Überzahl nach einem Doppelpass mit Verteidiger Matt Dumba selbst.

Etwas kurios ist der letzte Treffer der Partie. Bei leerem Tor der Coyotes startet Joel Eriksson Ek den Gegenstoss. Im letzten Moment wird der Wild-Stürmer allerdings noch gefällt. Obwohl die Scheibe nicht ins Tor geht, erhält Minnesota den Treffer gutgeschrieben, weil so ein sicheres Tor verhindert wurde. Das Kuriose an der Sache: Eriksson Ek wird so zum Torschützen, obwohl er im ganzen Spiel keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten bringt.

Detroit – Carolina 1:2

Nino Niederreiter, 1 Tor, 2 Schüsse, 18:18 TOI

Still und heimlich hat sich Carolina zum zweitbesten Team der NHL gemausert. Dank das 2:1-Erfolgs in Detroit haben die Hurricanes nun bereits acht Spiele in Serie gewonnen. Mittendrin: Nino Niederreiter.

Der Churer markiert kurz nach Wiederbeginn im Schlussabschnitt das zweite Tor für die Hurricanes mit einem präzisen Schuss via weiten Pfosten. Der Anschlusstreffer Detroits kommt mit zehn Sekunden vor dem Ende deutlich zu spät.

Columbus – Dallas 1:2nP

Dean Kukan, 1 Schuss, 2 geblockte Schüsse, 14:27 TOI

Die Columbus Blue Jackets bekunden in der Central Division weiterhin Mühe. Im Direktduell mit Dallas um einem möglichen Playoff-Platz setzt es eine weitere Niederlage ab – wenn auch erst im Penaltyschiessen. Mit dabei ist auch Dean Kukan. Der Zürcher Verteidiger erhält zuletzt wieder das Vertrauen von Coach John Tortorella und rechtfertigt dies mit guten Leistungen.

New Jersey – NY Islanders 2:3nP

Nico Hischier verletzt

Die New Jersey Devils, die immer noch ohne ihren verletzten Captain Nico Hischier auskommen müssen, haben gegen die Islanders eine bittere Niederlage zu verdauen. In der Verlängerung jubeln die Devils nach einem Tor von P.K. Subban bereits. Doch nach einer mehrere Minuten dauernden Videokonsultation wird der Treffer wegen eines Abseits zurückgenommen. Im Penaltyschiessen ist es dann Oliver Wahlström, der die Islanders zum Sieg schiesst.

Ottawa – Toronto 4:3

Die Toronto Maple Leafs geraten nach ihrem starken Saisonstart immer mehr ins Straucheln. Gegen Ottawa setzt es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen ab. Besonders erwähnenswert ist der Torhüter, der die Senators zum Sieg führt: Joey Daccord ist nicht nur amerikanisch-schweizerischer Doppelbürger, sondern rutscht nur in die Startaufstellung, weil sich Senators-Stammgoalie Matt Murray beim Aufwärmen verletzt.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

