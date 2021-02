Sport

NHL

NHL: Roman Josi bereitet beide Tore bei Nashville-Sieg in Detroit vor



Bild: keystone

Josi bereitet beide Tore bei Nashville-Sieg vor – Hischier ärgert sich nach Pleite

Detroit Red Wings – Nashville Predators 0:2

Nashville: Roman Josi 2 Assists, 5 Schüsse, 26:15 TOI

Die Predators haben ein Kellerduell in der Central Division auswärts beim Schlusslicht gewonnen. Roman Josi legte nach 44 torlosen Minuten zum Führungstreffer durch Filip Forsberg auf. Der Berner hatte auch zehn Minuten vor dem Ende seinen Stock im Spiel, als Eeli Tolvanen zum 2:0-Endstand traf. Pekka Rinne feierte dank 24 Paraden seinen ersten Shutout seit dem November 2019. Während das in dieser Saison bisher enttäuschende Nashville zum zweiten Mal in Folge siegte, verloren die Red Wings nun 14 ihrer letzten 17 Partien. Ein Hauptgrund ist das miserable Überzahlspiel: Seit 13 Spielen wartet Detroit auf einen Powerplay-Treffer.

Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks 5:6 n.P.

Chicago: Pius Suter 1 Assist, 2 Schüsse, 18:55 TOI

Chicago: Philip Kuraschew 12:20 TOI

Columbus: Dean Kukan überzählig



Drei Mal ging Chicago auswärts in Führung, drei Mal glichen die Blue Jackets diese aus. Der Däne Oliver Björkstrand rettete sie in die Verlängerung, dank einer Doublette sorgte er für das 4:5 und 5:5. Pius Suter hatte das zwischenzeitliche 2:0 durch Patrick Kane vorbereitet, der damit der 400-Tore-Marke ein Stück näher gerückt ist. Kane, der auch drei Assists sammelte, hat aktuell 398 Karriere-Tore in der NHL auf dem Konto.

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 1:4

New Jersey: Nico Hischier 2 Schüsse, 18:48 TOI

Buffalo, das Schlusslicht der East Division, hat dank einem Sieg im Direktduell zum Vorletzten aufgeschlossen. Die New Jersey Devils hatten keinen Stich und lagen bereits mit 0:3 zurück, ehe Nikita Gusev 28 Sekunden vor dem Ende doch noch ein Tor erzielen konnte. So versauten sie Sabres-Keeper Linus Ullmark, der immer und immer wieder im Weg stand und am Ende auf 41 Paraden kam, spät noch den Shutout.

«Ullmark hatte offensichtlich ein gutes Spiel, aber wir haben ihm den Abend auch leicht gemacht», sagte Devils-Captain Nico Hischier, der nach drei Einsätzen weiter auf seinen ersten Skorerpunkt der Saison wartet. «Wenn man sich das Spiel anschaut, dann hat er zu viele Schüsse gesehen, und das ist etwas, was dem Torhüter Vertrauen gibt. Im nächsten Spiel müssen wir dafür sorgen, dass wir vor das Tor kommen und ihm vermehrt die Sicht nehmen.»

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3:4

Edmonton: Gaetan Haas 2 Schüsse, 10:07 TOI

Washington Capitals – Pittsburgh Penguins 2:3 n.V.

Washington: Jonas Siegenthaler überzählig

Schweizer Skorerliste: tabelle: nhl

