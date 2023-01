Fiala trifft doppelt und bereitet zwei Tore vor – Josi und Niederreiter punkten

Ein verrücktes Spiel liefern sich die Los Angeles Kings und die Edmonton Oilers. Es geht hin und her, aber am Ende behalten die Kings das bessere Ende für sich.

Auch die zwei Schweizer tragen entscheidend zum Sieg bei. Roman Josi eröffnet das Skore in der 15. Minute auf einen Pass von Nino Niederreiter.

Die Erfolgsserie der Nashville Predators geht weiter. Auswärts bei den Ottawa Senators gewinnen Roman Josi, Nino Niederreiter und Co. mit 3:0. Goalie Juuse Saros macht beim Shutout 38 Saves.

Bleibt er oder fliegt er? Am Mittwoch klärt der HC Davos die Wohlwend-Frage

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Bleibt er oder fliegt er? Am Mittwoch klärt der HC Davos die Wohlwend-Frage

27 Werbungen, die es in sich haben (und in keiner geht es um Tabak)

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

«Ich fühle mich als Frau, Mami»: Wie der steile Anstieg an Transkindern Eltern überfordert

Leben ohne Kinder vs. Leben mit Kindern: 19 lustige Vorher-nachher-Bilder

Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt Brasilia

War die Absage nur ein Geldpoker? Sommer soll um Freigabe zu den Bayern gebeten haben

Gladbach hat am Samstag verkündet Torhüter Yann Sommer nicht an die Bayern abgeben zu wollen. Laut einem Bericht könnte es jedoch noch dazu kommen.

Es war ein deutliches Statement von Gladbachs Roland Virkus in der «Rheinischen Post» am Samstag. Der Sportchef stellte klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt».