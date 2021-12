Janis Moser dreht nach einem Rangers-Tor enttäuscht ab. Bild: keystone

Kuraschew erzielt sein 1. Saisontor – Mosers NHL-Debüt endet mit einer Niederlage

Arizona – NY Rangers 2:3

Janis Moser, 1 Shot, 18:56 TOI

Die Schweizer Fraktion in der NHL wächst weiter. Janis Moser gibt bei der 2:3-Heimniederlage der Arizona Coyotes gegen die New York Rangers sein Debüt.Vier Tage nach dem gleichaltrigen Emmentaler Torhüter Akira Schmid, der bei den New Jersey Devils mittlerweile schon zwei Einsätze hinter sich hat, durfte auch der 21-jährige Moser erstmals Erfahrungen in der weltweit besten Eishockey-Liga sammeln.

Verteidiger Moser kam während knapp 19 Minuten zum Einsatz und verzeichnete am Ende eine 0:1-Bilanz. Den Coyotes reichte es trotz zweimaliger Führung nicht zum Sieg. Die Rangers wendeten das Spiel mit zwei Treffern in den letzten sechs Minuten des dritten Drittels. Die Coyotes, die ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen mussten, bleiben das punktemässig schlechteste Team der Liga.

Moser hatte im Sommer vom EHC Biel in die Organisation der Coyotes gewechselt, schaffte die Aufnahme ins Kader der NHL-Mannschaft vorerst aber nicht. Die verzögerte Beförderung verdiente er sich mit starken Leistungen in der AHL. In den bisherigen 18 Spielen mit den Tucson Roadrunners, dem Farmteam der Coyotes, machte er unter anderem mit fünf Toren und sieben Assists auf sich aufmerksam.

Chicago – Washington 5:4 n.V.

Philipp Kuraschew, 1 Tor, 1 Shot, 14:19 TOI

Einen erfolgreichen Abend hat Philipp Kuraschew hinter sich. Der Stürmer gehörte beim 5:4-Heimsieg Chicagos gegen die Washington Capitals zu den Torschützen. Kuraschew brachte die Blackhawks im zweiten Dritten mit seinem ersten Treffer in der laufenden Saison 2:1 in Führung.

Kuraschew trifft im Powerplay zum 2:1 für die Blackhawks. Video: streamja

Schweizer Skorerliste: bild: nhl