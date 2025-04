Nico Hischier (rechts) wird von Sean Walker angegriffen. Bild: keystone

Hischier und Meier bald bei der Nati? Devils trotz ihrer Tore vor dem Playoff-Out

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 2:5

Stand in der Serie: 1:3

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 19:46 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 18:38 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 19:56 Min.



Das Schweizer Trio von den New Jersey Devils steht in den NHL-Playoffs vor dem Ausscheiden. Auch Tore von Nico Hischier und Timo Meier konnten die dritte Niederlage gegen Carolina nicht abwenden. New Jersey verlor das Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes 2:5 und liegt in der Viertelfinalerserie mit 1:3 im Hintertreffen.

Die Devils erwischten einen miserablen Start in die Partie. Nach zehn Minuten lagen sie schon 0:2 zurück, nach 21 Minuten stand es 0:3, wobei Andrej Swetschnikow jeweils zu Beginn des ersten und zweiten Drittels blitzschnell traf. Im Startdrittel nach 52 Sekunden, im Mitteldrittel nach 42 Sekunden.

Es war das Schweizer Sturmduo, das die Devils wieder zurück ins Spiel brachte. Captain Nico Hischier verkürzte in der 23. Minute auf 1:3. Sturmpartner Timo Meier erzielte in der 28. Minuten mit einem Kunstschuss aus der Drehung den 2:3-Anschlusstreffer. Für den Appenzeller war es das zehnte Playoff-Tor in der NHL.

Danach drückte das Heimteam auf den Ausgleich. Die Partie war wieder offen, bis Carolina in der 55. Minute durch Jordan Martinook auf 4:2 erhöhte. Der Russe Swetschnikow sorgte mit dem 5:2 ins leere Tor und seinem dritten persönlichen Treffer in diesem Spiel letztlich für den Schlusspunkt.

Carolina kann nun in der Nacht auf Mittwoch mit einem Sieg in die nächste Playoff-Runde einziehen. Insgesamt haben die Hurricanes in der Best-of-7-Serie nun drei Matchpucks. «Wir haben die Serie noch nicht verloren», gab sich Devils-Captain Hischier kämpferisch. «Wir müssen einfach da rausgehen, das Auswärtsspiel gewinnen und die Serie hierher zurückbringen. Das ist alles, was ich im Moment im Kopf habe.»

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:3 n.V.

Stand in der Serie: 2:2

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Tor, 5 Schüsse, TOI 27:13 Min.

Kevin Fiala war mit Los Angeles drauf und dran, sich ebenfalls drei Matchpucks zu erspielen. Die Kings führten in Edmonton 2:0 und 3:1, mussten sich jedoch nach Verlängerung 3:4 geschlagen geben. Leon Draisaitl schoss die Oilers kurz vor Ablauf der ersten Overtime im Powerplay zum Sieg und damit zum 2:2-Ausgleich in der Serie.

Lange sah es so aus, als könnte sich Fiala in Spiel 4 als Siegtorschütze feiern lassen. Der Ostschweizer Stürmer traf in der 28. Minute nach einem Konter zur 3:1-Führung für die Gäste. Es war dies bereits sein drittes Tor in diesen Playoffs. Edmonton reagierte im Schlussdrittel und glich die Partie durch zwei Tore von Evan Bouchard wieder aus. Der 3:3-Ausgleich fiel erst 29 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Den Washington Capitals mit Superstar Alexander Owetschkin fehlt nach dem 5:2-Erfolg in Montreal nur noch ein Sieg fürs Weiterkommen. (ram/sda)