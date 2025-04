Die Copa del Rey konnte Barcelona bereits für sich entscheidne, kommen noch zwei weitere Titel dazu. Bild: keystone

Barça könnte mit dem dreifachen Triple Geschichte schreiben – mittendrin zwei Schweizer

Barcelona hat am Wochenende bereits im spanischen Cup den ersten Titel des Jahres gewonnen. Somit haben die Katalanen weiterhin intakte Chancen auf das Triple. Doch auch im Nachwuchs und bei den Frauen dominiert Barça nach Belieben. Mittendrin auch zwei Schweizer.

Timo Rizzi

Dem FC Barcelona läuft es aktuell trotz anhaltenden finanziellen Sorgen aus sportlicher Sicht hervorragend. Am Samstag sicherten sich die Katalanen im El Clásico gegen Real Madrid den spanischen Cup und bestreiten heute Abend das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Inter Mailand. Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist Barcelona in der Königsklasse in der Runde der letzten vier vertreten. Auch in der Meisterschaft läuft alles nach Plan, fünf Runden vor Schluss hat Barça einen Vorsprung von vier Punkten auf Real Madrid.

Sollte dem Team von Hansi Flick das Kunststück gelingen und jeder Titel gewonnen werden, wäre es das erste Triple für Barcelona seit 2015. Damals lief Barcelona noch mit dem legendären Trio Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar auf. Nun könnten Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal und Co. das Kunststück wiederholen und besonders mit dem Blick auf die letzten Jahre wäre der diesjährige dreifache Triumph ein noch wertvoller Erfolg als vor zehn Jahren.

Bereits in seiner ersten Saison bei Barcelona könnte Hansi Flick das Triple gewinnen. Bild: keystone

Wie ein Triple gewonnen werden kann, hat bereits die U19-Mannschaft der Katalanen gezeigt. Am Montag setzte sich das Juniorenteam von Barcelona im Final der Youth League (Champions League der Juniorenmannschaften) setzte sich das Team der «La Masia» ohne Probleme mit 4:1 gegen den türkischen Vertreter Trabzonspor durch und sicherte sich nach dem Cupsieg und Meistertitel den dritten Titel in dieser Saison.

Seit dem Achtelfinal war auch der Schweizer Eman Kospo in jedem Spiel für neunzig Minuten auf dem Platz. Der 17-jährige Verteidiger wechselte im Sommer 2023 von der Juniorenmannschaft von GC nach Spanien. Nach dem Spiel zeigte sich der U18-Nationalspieler erfreut über den dritten Titel der Saison, da das Final in Nyon stattfand, war es für den jungen Schweizer nochmals ein wenig spezieller, den Erfolg im eigenen Land zu feiern. «Um ehrlich zu sein, es ist ein Traum, der in Erfüllung geht», sagte Kospo nach dem Spiel und war unglaublich stolz auf die gesamte Mannschaft. «Das Team ist eine Familie und wir sind so glücklich, dass wir die Youth League gewonnen haben. Wir sind die Champions von Europa.» Mit dem dritten Triumph in der Youth League ist Barcelona neu Rekordsieger.



Eman Kospo gewann in dieser Saison drei titel. Bild: www.imago-images.de

Kospo ist allerdings nicht der einzige Schweizer der dieses Jahr mit seiner Mannschaft in Barcelona für Furore sorgt. Beim Team der Frauen ist mit Sydney Schertenleib eine weitere Schweizerin bei den Katalanen unter Vertrag und wie könnte es auch anders sein, auch die Frauen haben sehr gute Chancen gleich drei Pokale in diesem Frühling zu gewinnen.

Ganze 24 von 26 Spielen konnten in der Liga gewonnen werden und obwohl sie bisher ein Spiel weniger absolviert haben als Real Madrid führen sie die Tabelle mit einem Punkt an. Sollten sich die Katalaninnen nicht noch zwei Ausrutscher in den letzten vier Runden leisten, ist ihnen der sechste Meisterpokal hintereinander nicht mehr zu nehmen. Im Gegensatz zu den beiden Männerteams haben die FCB-Frauen aber noch keinen Titel auf sicher, dafür bereits im letzten Jahr den totalen Triumph gefeiert.

In der Champions League und in der Copa de la Reina stehen sie einen Sieg vom grossen Erfolg entfernt. Im Endspiel der Königsklasse wartet Arsenal, sollte das Team aus London geschlagen werden, wäre es der dritte Sieg in der Champions League nacheinander. Im Pokal steht nur noch Atlético Madrid einer Titelverteidigung im Weg. Auch für die junge Schertenleib wäre es natürlich etwas Besonderes, direkt in der ersten Saison das Triple zu gewinnen.

Noch in der letzten Saison spielte die 18-Jährige in der Women's Super League bei GC, nach einer Instagram-Anfrage von Barcelona wechselte die Schweizerin im letzten Sommer nach Spanien und war für das B-Team vorgesehen. Doch Schertenleib konnte schnell überzeugen und wurde mit Einsätzen in der 1. Mannschaft belohnt. Im Viertelfinal der Champions League erzielte Schertenleib gegen Wolfsburg ihr erstes Tor im wichtigsten europäischen Turnier und sammelte einige positive Punkte. Trotz der starken Leistung im Viertelfinal kam sie im Halbfinal weder im Hin- noch im Rückspiel zum Einsatz.

Sollten sich alle drei Teams das Triple sichern, wäre es eine Premiere, dieser totale Triumph ist zuvor noch keiner Mannschaft gelungen. Das Männerteam der Blaugrana befindet sich aktuell in herausragender Form und die einzige Niederlage in diesem Kalenderjahr war das Rückspiel des Viertelfinals der Champions League gegen Borussia Dortmund. Da die Katalanen bereits das Hinspiel klar für sich entscheiden konnten, war diese Niederlage schlussendlich bedeutungslos. Anders sieht die aktuelle Gemütslage momentan bei Inter Mailand aus.

Der amtierende italienische Meister hat die letzten beiden Ligaspiele verloren und kassierte im Rückspiel der Coppa Italia eine bittere 0:3-Niederlage gegen den Stadtrivalen AC Mailand. Nicht nur ist der Traum vom ersten Triple seit 2010 geplatzt, auch musste die Führung in der heimischen Serie A an Napoli abgegeben werden. Vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf die Napolitaner drei Punkte. Sollten die beiden Teams am Ende der Saison mit der gleichen Punktzahl an der Spitze stehen, würde es zu einem Superfinal an einer neutralen Spielstätte kommen.



Inter Mailand befindet sich aktuell in einer kleinen Krise. Bild: keystone

Nun gilt der Fokus aber zunächst auf Barcelona und einer möglichen Finalqualifikation in der Champions League. Nach dem heutigen Hinspiel kommt es nächste Woche am Dienstag im San Siro zum Rückspiel zwischen den beiden Grossmächten im europäischen Fussball.