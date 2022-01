Fiala leitet mit Tor die Wende ein – Hischier punktet gegen Niederreiters Hurricanes

Ebenfalls eine deutliche Niederlage setzte es für die Arizona Coyotes ab. Das Team von Janis Moser verlor in New York bei den Rangers mit 3:7. Matchwinner auf Seiten des Heimteams war Stürmer Chris Kreider, dem drei Tore gelangen.

In einem weiteren Schweizer Duell setzte sich Roman Josi gegen Pius Suter durch. Die Nashville Predators gaben sich gegen die Detroit Red Wings keine Blösse und gewannen mit 4:1. Dabei fielen alle Treffer in der zweiten Spielhälfte. Schweizer Skorerpunkte gab es keine.

Nico Hischier entschied das Aufeinandertreffen gegen Nino Niederreiter beim Spiel zwischen den New Jersey Devils und den Carolina Hurricanes für sich und liess sich beim vorentscheidenden 6:4 in Überzahl in der 53. Minute einen Assist gutschreiben. Es war die 16. Torvorlage des Wallisers in dieser Saison.

Die Minnesota Wild haben Chicago in einen knappen Spiel bezwungen – auch dank Kevin Fiala. Der Ostschweizer erzielte 124 Sekunden vor Ende des dritten Drittels mit seinem zehnten Saisontreffer den Ausgleich für die Wild gegen die Blackhawks (mit Philipp Kuraschew), als er einen Abpraller zum 3:3 verwertete. Das Heimteam hatte bereits zu diesem Zeitpunkt den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzt. In der Verlängerung setzte sich dann Minnesota dank eines Treffers von Marcus Foligno durch.

Welche Überraschung: Der FC Zürich steigt in einer Woche als souveräner Tabellenführer in die Rückrunde. Präsident Ancillo Canepa verrät im Interview, ob die Meisterfeier bereits in Planung ist, was mit den identifizierten Fackelwerfern vom Derby passiert und wen er für geisteskrank hält.

Haben Sie den Helvetiaplatz schon für die Meisterfeier gebucht?

Ancillo Canepa: (lacht) Darauf antworte ich nicht. Natürlich kommen immer wieder schöne Erinnerungen hoch, wenn ich am Helvetiaplatz vorbeifahre. Ich denke dann daran, wie wir dort zusammen mit 15'000 Fans Titel gefeiert haben. Oder als wir um 2 Uhr morgens als frischgebackene Meister von einem Auswärtsspiel in Zürich ankamen und von 5000 Leuten auf dem Helvetiaplatz empfangen wurden. Etwas in der Art noch einmal erleben zu dürfen, wäre schon traumhaft. Aber ich bin kein Träumer.