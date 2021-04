Kuraschew trifft bei Sieg +++ Niederreiters Treffer zu wenig für Carolina

Fliegender Wechsel

Ex-Oiler und tschechischer Top-Torschütze für den HCD? +++ Nygren verlängert

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Der HC Davos kümmert sich bereits um die Import-Verstärkungen für die nächste Saison. Wie Kristian Kapp vom «Tages-Anzeiger» berichtet, sollen die verhandlungen mit dem Schweden Joakim Nygard und dem Tschechen Matej Stransky weit fortgeschritten sein.

Nygard war 2019/20 und auch zu Beginn dieser Saison Teamkollege von Gaëtan Haas bei den Oilers. Mittlerweile ist er an seinen Stammklub Färjestad in Schweden ausgeliehen. Stransky awr in der letzten Saison der fünftbeste Skorer und beste …