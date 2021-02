Sport

NHL

NHL: Meier mit Assist bei Niederlage – Fiala zieht schwachen Abend ein



Bild: keystone

Meier mit Assist bei Kanterniederlage – Fiala zieht schwachen Abend ein

San Jose – Minnesota 2:6

Timo Meier, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Strafe, 17:14 TOI

Kevin Fiala, 5 Schüsse, 5 Puckverluste, 16:16 TOI

Das Spiel beginnt für die San Jose Sharks eigentlich wunderbar: Nach nur 45 Sekunden bringt Timo Meier den Puck zu Brent Burns, der im Alleingang auf herrliche Art und Weise das 1:0 erzielt.

Doch dann ist es auch schon vorbei mit den Herrlichkeiten für die Sharks. Vier Tore in Folge für Minnesota sorgen bis zur Spielmitte für klare Verhältnisse. Am Ende gibt es einen 6:2-Sieg für die Gäste. Dabei taucht Kevin Fiala nicht in der Statistik auf. Der Ostschweizer schiesst zwar fünf Mal aufs Tor, kann sich aber keine Punkte notieren lassen. Zudem steht er bei beiden Gegentoren auf dem Eis und leistet sich fünf Scheibenverluste.

Carolina – Tampa Bay 2:4

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 2 Checks, 13:46 TOI

Im zweiten von drei Spielen hintereinander gegen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay müssen Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes erstmals als Verlierer vom Eis. Der Schweizer ist dabei trotz wenig Eiszeit (Carolina spielt viel in Unterzahl) einer der torgefährlichsten Spieler der Canes, bleibt für einmal aber ohne Skorerpunkt.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter