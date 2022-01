Josi kassiert vierte Niederlage in Serie – Niederreiter mit Assists bei Kantersieg

Roman Josi kassiert mit den Nashville Predators die vierte Niederlage in Serie. Der Berner Verteidiger bleibt beim 1:4 gegen die Vancouver Canucks für einmal ohne Skorerpunkt. Erst zum dritten Mal seit Anfang Dezember und 16 Partien gelang Josi weder Tor noch Assist. Nach einem starken Start ins neue Jahr mussten die Predators vier Niederlagen innerhalb von sechs Tagen einstecken. Bereits am Freitag steht gegen die Winnipeg Jets die nächste Partie an.

Im neuen Jahr beginnt in Europa traditionell wieder das Winter-Transferfenster. In den Topligen des Kontinents, also in England, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, dauert dieses vom 1. Januar bis zum 31. Januar.