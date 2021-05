Sport

NHL

NHL: Fiala und Minnesota verlieren im zweiten Spiel gegen Vegas



Bild: keystone

Fiala und Minnesota verlieren im zweiten Spiel der Serie +++ Titelverteidiger Tampa erhöht

Vegas – Minnesota 3:1

Serie: 1:1

Kevin Fiala, 8 Schüsse, 5 Checks, 17:09 TOI



Nach dem Sieg in Spiel eins konnten die Minnesota Wild in der Nacht nicht nachlegen. Vegas gelang mit dem 3:1 der Ausgleich in der ersten Runde der Playoffs. Kevin Fiala, der im ersten Spiel in der Verlängerung noch den Siegtreffer erzielte, verzweifelte wie seine Mitspieler am starken Torhüter Marc-André Fleury.

Fiala gab mit acht Schüssen die meisten seines Teams ab, blieb aber glücklos und ohne Skorerpunkt. Matt Dumba brachte Minnesota im zweiten Drittel noch in Führung, die jedoch gerade einmal 18 Sekunden anhielt. Alex Tuch erzielte noch im selben Abschnitt das 2:1 und erhöhte mit einem Powerplaytor kurz vor Schluss auf den 3:1-Endstand. Als Nächstes stehen zwei Heimspiele für Fiala und Minnesota gegen die Vegas Golden Knights an.

Pittsburgh – NY Islanders 2:1

Serie: 1:1

Die Pittsburgh Penguins glichen ihre Serie gegen die New York Islanders mit einem 2:1-Sieg aus. Beide Tore fielen in den ersten 14 Minuten. Pittsburghs Schweizer Verteidiger Yannick Weber war dabei überzählig.

Florida – Tampa Bay

Serie 0:2

Der Titelverteidiger Tampa Bay Lightning führt in den Achtelfinals der NHL-Playoffs als einziges Team mit 2:0. Im Florida-Duell gewannen sie auch das zweite Spiel gegen die Florida Panthers 3:1 und schafften damit schon den zweiten Auswärtssieg.

Schweizer Playoff-Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden 1 / 79 Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden quelle: keystone / cyril zingaro Nico Hischiers Teammates packen über ihn aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter