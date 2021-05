Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala und die Minnesota Wild wenden Saisonende vorerst ab



Bild: keystone

Fialas Wild wenden Playoff-Aus ab – Penguins mit dem Rücken zur Wand

Las Vegas – Minnesota 2:4; Stand: 3:2

Kevin Fiala, 2 Hits, 1 Block, 13:39 TOI

Kevin Fiala wendet mit Minnesota in den Playoff-Achtelfinals der NHL das Saisonende vorerst ab. Die Wild gewinnen das fünfte Spiel gegen die Vegas Golden Knights auswärts 4:2 und verkürzen in der Serie auf 2:3.

Die Basis zum ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen legte Minnesota mit drei Toren im Startdrittel. Fiala stand mit einer Puckeroberung in der 12. Minute am Ursprung des Treffers zum 2:1 durch Zach Parise.

Die Golden Knights dominierten die Partie zwar klar, das Schussverhältnis lautete 40:14 zu ihren Gunsten, dennoch gelang es ihnen im zweiten und dritten Drittel nur einmal, Minnesota-Goalie Cam Talbot zu bezwingen. Der Kanadier avancierte mit 38 Paraden zum Matchwinner. Die Wild ihrerseits erzielten in den 60 Minuten so viele Tore wie in den ersten vier Begegnungen zusammen.

Pittsburgh – NY Islanders 3:2 n.V.; Stand: 2:3

Ebenfalls mit dem Rücken zur Wand stehen die Pittsburgh Penguins. Sie verloren ohne den überzähligen Yannick Weber Spiel 5 zuhause gegen die New York Islanders 2:3 nach Verlängerung und dürfen sich nun keine Niederlage mehr leisten.

Montreal – Toronto 1:2; Stand: 1:2

Erneut nicht zum Einsatz kam Denis Malgin beim 2:1-Sieg der Toronto Maple Leafs auswärts gegen die Montreal Canadiens. Das Team des Schweizers, der die Saison auf Leihbasis mit Lausanne bestritt, führt im Duell der Erzrivalen nun mit 2:1. (pre/sda)

