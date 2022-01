Niederreiter trifft gegen Vegas – Spiel zum Vergessen für Schmid und seine Devils

Roman Josi war am 4:2-Auswärtssieg der Nashville Predators gegen NHL-Neuling Seattle ebenfalls produktiv. Der Berner Verteidiger gab im ersten Dritten einen Assist zum Treffer zum 1:1. Damit steht Josi in dieser Saison nun bereits bei 43 Skorerpunkten.

Donnergrollen über dem Schanfigg – eine amüsante Medienposse um den EHC Arosa

Der berühmte EHC Arosa ist eine magische Marke. Fast so klangvoll wie der HC Davos. Eigentlich unvorstellbar, aber wahr: Die Somedia-Gruppe verzichtet auf allen Kanälen auf eine Berichterstattung über die Darbietungen des EHC Arosa.

Es ist ein Medien-Boykott, den es in dieser Form in unserem Hockey noch nie gegeben hat und auch im Vorfeld der Abstimmung über das Medien-Paket von Interesse ist. Am 22. Januar wendet sich der Chefredaktor der «Südostschweiz» an seine Leserinnen und Leser.