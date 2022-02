Kevin Fiala und seine Wild-Kollegen dürfen weiterhin jubeln. Bild: keystone

Fiala punktet bei Wild-Kantersieg zum 12. Mal in Folge

Chicago – Minnesota 0:5

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 3 Shots, 17:34 TOI

Philipp Kuraschew, 1 Shot, 1 Hit, 3 Blocks, 16:10 TOI​

Kevin Fiala erreicht das Dutzend: Dem Ostschweizer Stürmer der Minnesota Wild glückt in nunmehr zwölf Spielen nacheinander jeweils mindestens ein Skorerpunkt. Er egalisiert den Klubrekord.

In der Nacht auf Donnerstag erzielte Fiala das 4:0 beim 5:0-Sieg bei den Chicago Blackhawks. Zudem assistierte er beim Tor zum 1:0. Über die bisherige Saison gesehen, ist Fiala bei 34 Punkten angelangt (13 Tore, 21 Assists).

Der 13. Saisontreffer von Kevin Fiala. Video: streamja

Mit der bemerkenswerten Serie, die noch weitergehen könnte, egalisierte der 25-jährige Fiala Minnesotas interne Bestmarke, die der Finne Mikael Granlund in der Saison 2016/17 aufgestellt hatte. In der Regular Season 2019/20 hatte auch Roman Josi bei den Nashville Predators in zwölf Spielen in Folge mindestens einmal gepunktet. (pre/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com