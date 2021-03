Sport

NHL

NHL: Roman Josi egalisiert Mark Streits Bestmarke



Bild: www.imago-images.de

Josi trifft und egalisiert Streits Bestmarke – Niederreiter verliert Duell mit Suter

Nashville – Dallas 3:2 n.V.

Roman Josi, 1 Tor, 3 Shots, 2 Hits, 23:42 TOI

Captain Roman Josi gelingt für die Nashville Predators ein wichtiges Tor beim 3:2-Heimsieg nach Verlängerung über die Dallas Stars. Nashville holte den achten Sieg aus den letzten neun Partien und verteidigte in der Tabelle den Platz über dem Playoff-Strich. Die Dallas Stars wurden dagegen weiter zurückgebunden. «Deshalb war das für uns ein enorm wichtiger Sieg», so Roman Josi. «So hart wie in diesem Spiel ging es diese Saison noch nie zur Sache.»

Roman Josi erzielte nach neun Minuten den 1:1-Ausgleich für Nashville. Es war sein 434. Skorerpunkt in der National Hockey League, womit er zu Mark Streit aufschloss. Keinem Schweizer Spieler gelangen in der besten Liga der Welt mehr Skorerpunkte.

«Das ist eine Riesenehre für mich», so Josi. «Mark und ich sind richtig gute Freunde. Es spielten einst ein paar gute Schweizer Goalies in der NHL. Aber die Türe für die Schweizer Feldspieler öffnete Mark Streit erst richtig. Er war als erster Schweizer ein Star in der Liga und übernahm in einer Mannschaft eine wichtige Rolle. Dank Mark Streit begann ich, und auch andere junge Schweizer Hockeyaner, daran zu glauben, dass es möglich ist, auch in der NHL zu glänzen.»

Josi benötigte für seine 113 Tore und 321 Assists 662 NHL-Partien. Mark Streit kam mit diversen Teams auf 96 Goals und 338 Assists in 786 Partien.

Chicago – Carolina 2:1

Philipp Kuraschew, 11:16 TOI

Pius Suter, 1 Shot, 1 Hit, 2 Block, 16:28 TOI

Nino Niederreiter, 2 Shots, 1 Hit, 17:58 TOI​

Im Schweizer Duell mit Pius Suter und Philipp Kuraschew von den Chicago Blackhawks müssen Nino Niederreiter und seine Carolina Hurricanes eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen. Dylan Strome und Alex DeBrincat bringen die «Hawks» im Mitteldrittel in Front. Zwar kann Andrei Svechnikov für die «Canes» verkürzen, doch Goalie Kevin Lankinen hält den ChicagoSieg mit insgesamt 31 Paraden

Tampa Bay – Columbus 1:3

Dean Kukan, 1 Shot, 2 Hits, 1 Block, 14:08 TOI

Beim überraschenden 3:1-Sieg seiner Columbus Blue Jackets gegen Stanley-Cup-Sieger Tampa steht Dean Kukan etwas mehr als 14 Minuten auf dem Eis. Matchwinner für das Team aus Ohio ist Cam Atkinson, der kurz vor Schluss mit seinem 13. Saisontreffer zum 3:1 einnetzt.

Montreal – Edmonton 4:0

Gaetan Haas, 1 Shot, 1 Hit, 1 Block, 12:31 TOI

Gaetan Haas und seine Edmonton Oilers geheen gegen die Montreal Canadiens mit 0:4 unter. Brendan Gallagher und Jesperi Kotkaniemi erzielen für die «Habs» je ein Tor und einen Assists. Torhüter Cary Price hält alle 17 Schüsse, die auf seinen Kasten kommen, und feiert seinen ersten Shutout der Saison. (pre)

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com

