NHL: Niederreiter und Josi punkten und siegen, Fiala geht leer aus

Nino Niederreiter wenige Momente seinem erfolgreichen Torschuss gegen die Buffalo Sabres.

Niederreiter und Josi punkten und siegen, Fiala geht leer aus

Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 6:2

Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 17:52 TOI

Die Carolina Hurricanes gewannen in der NHL gegen die Buffalo Sabres 6:2. Nino Niederreiter erzielte beim ersten Sieg seiner Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen ein Tor und ein Assist.

Zusammen mit seinen finnischen Sturmpartnern Sebastian Aho (drei Assists) und Teuvo Teräväinen (zwei Tore) prägte Niederreiter die Partie. Zuerst legte der Bündner nach gut zwei Minuten zum 1:0 von Teräväinen auf, in der 32. Minute schloss er alleine vor dem gegnerischen Keeper zum 5:1 ab. Niederreiter hat in 17 Partien nun 5 Tore und 4 Assists gesammelt.

Nashville Predators – Montreal Canadiens 4:3

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 30:26 TOI

Niederreiter war am Samstag nicht der einzige Schweizer, der punktete. Roman Josi steuerte beim 4:3-Sieg nach Verlängerung seiner Nashville Predators gegen die Montreal Canadiens einen Assist bei, ebenso Pius Suter beim selben Resultat der Detroit Red Wings gegen die New York Islanders. Beide liessen sich ihre Vorlage bei den Siegtreffern ihrer Teams in der Verlängerung notieren, wobei Suter wunderschön zum Tor des Deutschen Moritz Seider auflegte.

Minnesota Wildes – Toronto Maple Leafs 4:3

Kevin Fiala, 5 Schüsse, 14:42 TOI

Über einen Sieg freuen konnte sich auch Kevin Fiala mit den Minnesota Wild (4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Toronto Maple Leafs), obwohl der Ostschweizer mit seinem Penaltyversuch scheiterte.

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 1:3

Gregory Hofmann, 1 Schuss, 10:07 TOI

Nach zwei Partien als Überzähliger kehrte Gregory Hofmann in die Aufstellung der Columbus Blue Jackets zurück, konnte die 1:3-Niederlage gegen die Washington Capitals aber nicht verhindern.

Dean Kukan fehlt Columbus nach seinem Handgelenksbruch weiterhin. (saw/sda)

Schweizer Skorerliste: