Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Samstag als Verlierer vom Eis. Nico Hischier erzielt immerhin ein Tor.

Nico Hischier trifft – kassiert aber trotzdem Klatsche +++ Timo Meier für einmal erfolglos

Winnipeg Jets – New Jersey Devils 8:4

Nico Hischier, 1 Tor, 6 Schüsse, 2 Hits, TOI 13:23

Nico Hischier trug seinen Teil zum Spektakel in der Partie zwischen den Winnipeg Jets und den New Jersey Devils bei. Das Heimteam führt 3:0, dann kontert Hischiers New Jersey mit vier Treffern in Folge. Zu Beginn des Mitteldrittels erzielt der Walliser mit dem 3:3-Ausgleich sein drittes Saisontor, doch Winnipeg gewinnt nach fünf weiteren Goals dennoch 8:4. Der Däne Nikolaj Ehlers, Sohn des langjährigen Langnau-, Lausanne- und Biel-Coaches Heinz Ehlers, trifft dabei zweimal.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

New York Rangers – San Jose Sharks 1:0

Timo Meier, 3 Schüsse, TOI 17:08

Für einmal erfolglos blieb auch Timo Meier mit den San Jose Sharks. Das Team aus Kalifornien verlor bei den New York Rangers 0:1. Meier hatte zuletzt in fünf Partien nicht weniger als neun Skorerpunkte verbucht.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

