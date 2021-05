Sport

NHL-Playoffs: Nashville gleicht gegen Carolina aus, Oilers kollabieren



Bild: keystone

Nashville schlägt Carolina erneut in der Verlängerung – Haas' Oilers mit fatalem Kollaps

Nashville – Carolina 4:3nV

Roman Josi, 4 Schüsse, 4 Blocks, 33:37 TOI

Luca Sbisa verletzt

Nino Niederreiter, 4 Schüsse, 21:21 TOI​

Die Nashville Predators gleichen die Erstrundenserie gegen die Carolina Hurricanes aus, müssen dafür aber wieder Überstunden leisten. In der zweiten Verlängerung nach 96 Minuten ist es Luke Kunin, der die «Preds» zum Sieg schiesst.

Davor hat Nashville zwei Mal eine Führung verspielt. Zu Beginn des dritten Drittels geraten sie selbst in Rückstand, können aber in Überzahl ausgleichen. Am Ende trägt sie ein überragender Juuse Saros, der 58 von 61 Schüssen abwehrt, zum Sieg.

Die Schweizer in diesem Spiel bleiben ohne Skorerpunkte. Nino Niederreiter leitet zwar den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich ein, erhält aber dafür keinen Assist zugesprochen. Bei Roman Josi gilt das Gleiche für den Siegtreffer in der Verlängerung.

Serie: 2:2

Winnipeg – Edmonton 5:4nV

Gaëtan Haas, 1 Schuss, 1 Block, 11:28 TOI

Die Edmonton Oilers mit Gaëtan Haas, der erstmals in diesen Playoffs spielen darf, legen gegen Winnipeg einen unglaublichen Kollaps hin. In der Serie bereits mit 0:2 in Rückstand führt Edmonton im dritten Spiel bis etwas mehr als acht Minuten vor dem Ende mit 4:1 dank zwei Toren von Leon Draisaitl sowie Treffern von Zack Kassian und Jujhar Khaira.

Doch dann versagen dem Team um Superstar Connor McDavid die Nerven: Mit drei Toren in drei Minuten und drei Sekunden gleichen die Winnipeg Jets die Partie wieder aus. Und in der Verlängerung ist es Ex-BIeler Nikolaj Ehlers, der mit seinem zweiten Treffer des Spiels die Partie entscheidet.

Serie: 3:0

Washington – Boston 1:3

Bereits vorbei ist die Serie zwischen den Boston Bruins und den Washington Capitals. Boston macht mit den Hauptstädtern kurzen Prozess. Ein Doppelpack von David Pastranka und ein Treffer von Patrice Bergeron sorgen im fünften Spiel für die Entscheidung.

Serie: 1:4

St.Louis – Colorado 2:5

Noch kürzer und ebenfalls vorbei ist die Serie zwischen den St.Louis Blues und den Colorado Avalanche. Nach dem 5:2-Sieg der «Avs» im vierten Spiel ist der Sweep gegen den Stanley-Cup-Champion von 2019 perfekt. Einmal mehr war das Colorado-Ensemble um Superstar Nathan MacKinnon zu stark für die Blues.

Serie: 0:4

