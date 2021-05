Sport

Roman Josi führt Nashville zum ersten Sieg



Bild: keystone

Nashville – Carolina 5:4

Roman Josi, 2 Assists, 7 Schüsse, 36:54 TOI

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 19:39 TOI

Die Nashville Predators verkürzen in den Playoff-Achtelfinals der NHL gegen die Carolina Hurricanes in extremis auf 1:2. In der zweiten Verlängerung verwertet Matt Duchene einen Pass von Roman Josi zum entscheidenden 5:4.

Der Schweizer Captain hatte bereits beim 3:3-Ausgleich der Predators im zweiten Drittel einen Assist verbucht und stand insgesamt fast 37 Minuten auf dem Eis. Einen weniger guten Abend hatte logischerweise Nino Niederreiter. Der Bündner Stürmer in Diensten von Carolina, der im ersten Spiel noch den Siegtreffer erzielt hatte, blieb im zweiten Spiel in Folge ohne Skorerpunkt und kam auf eine Minus-3-Bilanz.

Die ersten drei Spiele der Serie endeten alle mit Heimsiegen, in der Nacht auf Montag hat Nashville erneut zuhause die Chance auf den Ausgleich.

Siege für Colorado und Boston

Eine deutliche Option für die Viertelfinal-Qualifikation verschafften sich die Colorado Avalanche und die Boston Bruins. Colorado gewann in St. Louis deutlich (5:1)und führt in der Serie 3:0. Boston setzte sich zuhause gegen die Washington Capitals durch (4:1) und führt mit 3:1 Siegen. Auf gutem Weg sind auch die Winnipeg Jets nach einem zweiten Auswärtssieg in Edmonton (1:0 nach Verlängerung). Sie liegen in der westkanadischen Serie mit 2:0 Siegen in Führung. (sda)

Schweizer Skorerliste:

